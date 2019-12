"Kroniki wampirów" w tarapatach

W 2017 roku Anne Rice ogłosiła, że powstanie serial na podstawie jej "Kronik wampirów". W 2018 roku dowiedzieliśmy się, żepowstaną dla platformy Hulu. W lutym prowadzącą show została Dee Johnson , a zdjęcia planowano rozpocząć pod koniec roku. Jednak później o serialu zrobiło się cicho. Teraz wiemy, dlaczego.Jak się bowiem okazało, Hulu zrezygnowało z realizacji. Przyczyny takiej decyzji platformy nie są znane. Wiadomo jednak, że Anne Rice jest bardzo zdeterminowana znaleźć nowy dom dla serialu. Dlatego też oferuje prawa do całej serii, jak również do cyklu "Dzieje czarownic z rodu Mayfair", nie na określony czas, lecz na zawsze, oczekując za to 30-40 mln dolarów plus 2,5 mln na wykup praw dood Warner Bros.Podstawę pierwszego sezonustanowić ma "Wampir Lestat". Lestat de Lioncourt urodził się 7 listopada 1760 w zubożałej szlacheckiej rodzinie markiza Owernii. Był najmłodszym z synów i został pominięty w testamencie. Wyrusza zatem do Paryża szukać lepszego życia i zostaje aktorem. Szybko zwraca na siebie uwagę Magnusa, który przemienia go w wampira, czyni swoim spadkobiercą, po czym sam popełnia samobójstwo. Lestat pozostaje sam, niemal pozbawiony wiedzy na temat tego, co też może robić jako wampir, a czego nie. Przez kolejne 200 lat zgłębi swoją naturę.