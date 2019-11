"Le Mans '66" wygrywa wyścig o box office'ową koronę

Getty Images © SOPA Images

W miniony weekend w kinach na świecie nie było tłumów. Nie znaczy to wcale, że walka o pierwsze miejsce nie była zażarta. Różnica między pierwszym a trzecim miejscem wyniosła zaledwie 4,3 mln dolarów. Nie jest więc wykluczone, że ostateczny układ może odbiegać od tego, co znajdziecie poniżej, kiedy zebrane zostaną pełne dane.Wszystko wskazuje jednak, że numerem jeden będzie. Według naszych szacunków film zarobił w weekendw 41 krajach. Ponieważ obraz trafił do wielu kin w środę i czwartek, to łącznie na jego koncie jest 21,4 mln dolarów.Pierwsza pozycja tego obrazu jest pewnym zaskoczeniem.traktowany jest raczej jako jeden z tych tytułów, które powinny budować swoją pozycję przez długi czas dzięki stabilnym wpływom i małym spadkom. Skorzystał jednak na słabości kilku dużych tytułów i głównie w Europie sprzedał się zaskakująco dobrze. Był numerem jeden w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Danii, Rosji, we Włoszech oraz na Węgrzech i Ukrainie. Pokonał konkurencję również w niektórych krajach z innych zakątków świata (w Meksyku, Australii i Hongkongu).Najlepszym rynkiem jest Rosja, gdzie w cztery dniuzbierał 3,2 mln dolarów. Innymi ważnymi krajami są: Wielka Brytania (2,3 mln w trzy dni), Francja (2,3 mln w pięć dni), Australia (1,7 mln w cztery dni), Włochy (1,3 mln w cztery dni), Meksyk (1,1 mln w trzy dni) i Niemcy (1,0 w cztery dni).Na drugim miejscu znalazła się inna nowość minionego tygodnia,. Film trafił do kin w 26 krajach i według naszych szacunków zarobił w weekend. Łącznie od środy zgarnął zaś 19,3 mln dolarów, co jest wynikiem nieco poniżej wcześniejszych prognoz.Na słaby wynikduży wpływ miał kiepski start w Chinach, gdzie widowisko przegrało z inną zagraniczną premierą, filmem sprzed 21 lat (!)zarobiły tam w weekend 7,7 mln dolarów, a dzieło Giuseppe Tornatore 9,3 mln.W innych krajach Dalekiego i Bliskiego Wschodu było już jednak lepiej izajmowały pierwsze miejsca, w tym w Indonezji, gdzie po pięciu dniach na koncie jest 2,9 mln dolarów. W Australii film był numerem dwa z wynikiem 1,3 mln dolarów (po czterech dniach). Zajął też drugie miejsce w Rosji (1,0 mln dolarów w cztery dni).Podium naszego zestawienia uzupełnia najlepszy film weekendu w Chinach, melodramat(Somewhere Winter). Obraz w trzy dni zarobiłNa czwartym miejscu znalazł się, którego weekendowe wpływy wyniosły ok.. Oznacza to spadek zaledwie o 39% w porównaniu do wyniku sprzed tygodnia. Widowisko Warner Bros. już w piątek przekroczyło w skali całego globu miliard dolarów wpływów. Na koniec niedzieli na jego koncie był 1 016,6 mln dolarów.Piąte miejsce zajęła. Jej wpływy powiększyły się w weekend o. Łącznie poza granicami USA film zarobił 353 mln dolarów, czy zaledwie o 30 milionów mniej od tego, ile wynoszą wpływy pierwszej część po dzisiejszych kursach wymiany dolara (ale według oryginalnych stawek kwota ta jest dużo wyższa: 517 mln). Dwójka pobiła wynik oryginału w Chinach, Francji, Korei Południowej, Brazylii, Rosji, Filipinach, Indonezji, Tajlandii, Malezji, Holandii, Argentynie, Indiach oraz w Polsce.Ostatnim tytułem w naszym zestawieniu jestz wynikiem. Obraz zaskakująco dobrze sprzedaje się w Japonii, gdzie utrzymał pozycję lidera. Łączne wpływy w tym kraju wynoszą obecnie 12,1 mln dolarów, co czyni z niej trzeci najlepszy rynek w skali całego globu (po Stanach Zjednoczonych i Chinach).