"Levon's Trade": Jason Statham i Sylvester Stallone szykują nowy film. Za kamerą twórca "Legionu samobójców"

"Levon's Trade": szczegóły filmu

Jason Statham współpracuje ze starymi znajomymi

Film będzie ekranizacją pierwszej części powieściowego cyklu pióra Chucka Dixona, który Stallone planował przez lata przenieść na ekrany w formie serialu. Zdjęcia mają rozpocząć się w marcu 2024 roku w Londynie.jest produkcją niezależną realizowaną poza hollywoodzkim systemem studyjnym. Dzięki temu Stathamowi udało się uzyskać zgodę SAG-AFTRA na występ pomimo trwającego aktualnie strajku aktorów.Tytułowy bohater to Levon Cade ( Statham ) - legenda mrocznego świata operacji specjalnych. Dla dobrej swojej córki mężczyzna porzucił dawny fach i zajął się pracą w budowlance. Kiedy jednak w tajemniczych okolicznościach znika pociecha jego szefa, Levon postanawia wykorzystać umiejętności zdobyte w dawnych czasach. Wkrótce trafia na trop spisku, który może zagrozić jego nowemu spokojnemu życiu. Statham miał już wcześniej okazję współpracować zarówno ze Stallone'em jak i Ayerem . Z pierwszym zagrał w czterech częściach cykluPonadto wystąpił w filmie sensacyjnym " W obronie własnej ", do którego Stallone napisał scenariusz.Jeśli chodzi o Ayera Statham zagrał tytułową rolę w jego nowym projekcie zatytułowanym, który trafi na ekrany polskich kin 12 stycznia. Tytułowy bohater Clay wiedzie spokojne życie na prowincji doglądając pszczół i nie rzucając się w oczy. Jednak, gdy na skutek internetowego oszustwa jego przyjaciółka odbiera sobie życie, Clay nie ma wyboru. Rzuca wyzwanie potężnej organizacji przestępczej, której macki sięgają szczytów władzy. Clay w przeszłości posiadł zestaw unikalnych umiejętności, a litość nie leży w jego naturze, więc nie zatrzyma się póki nie dotrze na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Niestety jego powrót do gry zaniepokoi bardzo poważnych ludzi, którzy dobrze znają jego przeszłość i gotowi są zrobić wszystko, by raz na zawsze się go pozbyć.Poniżej możecie obejrzeć zwiastun " Pszczelarza ".