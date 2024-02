Sylvester Stallone wraca na ulice Filadelfii

Śladami Rocky'ego. Nowy film Stallone'a powstanie w Filadelfii

Za kamerąstanie Will Eubank . Znacie go z horroru " Paranormal Activity: Bliscy krewni ". Scenariusz przygotowali Katie Lovejoy i Russell Sommer.Zdjęcia kręcone będą latem w Filadelfii. Miasto to jest domem dla Rocky'ego , jednej z najsłynniejszych postaci w dorobku filmowym Stallone'a Stallone wcieli się w zmęczonego życiem policjanta tuż przed emeryturą. Zanim jednak uda się na zasłużony odpoczynek, musi rozwikłać jeszcze jedną sprawę. Po ulicach Filadelfii grasuje seryjny morderca, który prowadzi własną krucjatę. Aby schwytać przestępcę bohater będzie musiał połączyć siły z młodym policjantem i byłem księdzem.