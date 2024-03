Co za combo! Twórcy "Pszczelarza" i "Babilonu" łączą siły

Ayer & Chazelle. Co wiemy o ich wspólnym projekcie?

Getty Images © Laurent KOFFEL



Zwiastun filmu "Pszczelarz"

powstaje dla studia Paramount Pictures, które jest ostatnio w centrum uwagi za sprawą zaogniającej się walki o to, kto studio kupi (ostatnio Apollo złożyło ofertę opiewającą na kwotę 11 miliardów dolarów).Za scenariusz odpowiada twórca teledysków Cameron Alexander . Będzie to jego pierwszy zrealizowany tekst filmów pełnometrażowego.O samym filmie wiemy na razie niewiele.zapowiada się na kino survivalowe. Bohaterem będzie były komandos i jego emerytowany pies bojowy. Razem będą musieli przeżyć w alaskańskiej dziczy i powrócić do cywilizacji po tym, jak cudem przetrwali tragiczny wypadek.