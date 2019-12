"Listy zza grobu" Mroza w drodze na ekran

Telewizja Canal+ zakupiła prawa do ekranizacji wydanej w maju tego roku powieści Remigiusza Mroza pt.Dwadzieścia lat po śmierci ojca Kaja Burzyńska wciąż otrzymuje od niego wiadomości. Zadbał o to, przygotowując je zawczasu i zlecając coroczną wysyłkę tego samego, pozornie przypadkowego dnia. Po czasie Kaja traktuje to już jedynie jako zwyczajną tradycję – aż do momentu, gdy w listach zaczyna dostrzegać drugie dno. Tymczasem do miasteczka po dwudziestu dwóch latach wraca Seweryn Zaorski. Patomorfolog, samotny ojciec dwójki dzieci kupuje zrujnowany dom rodzinny Kai, rozpoczynając remont. W zniszczonym garażu odnajduje zamurowaną skrytkę z materiałami, które rzucają nowe światło na sprawę sprzed dwóch dekad. Mróz to jeden z najpopularniejszych współczesnych polskich pisarzy. Autor kryminałów, powieści political fiction, czy thrillerów. Autor m.in. serii kryminalnej o komisarzu Forście i cyklu political fiction W kręgach władzy. Jego książki sprzedały się dotąd w nakładzie kilku milionów egzemplarzy. Utwory są tłumaczone na wiele języków, w tym japoński, bułgarski, niemiecki, węgierski, czeski.