"Luca" Pixara już dostępny na DVD

Najnowsza animacja Disney i PIXAR – " Luca ", która okazała się jednym z najchętniej oglądanych filmów w kinach w 2021 roku, jest już dostępny na DVD!Akcja animacji " Luca " rozgrywa się w pięknym nadmorskim miasteczku na Riwierze Włoskiej. Ten pełen niezwykłych przygód film opowiada o dorastaniu dwójki przyjaciół. Chłopcy wspólnie przeżywają niezapomniany letni czas, który upływa im na niekończących się przejażdżkach na skuterze i delektowaniu się lodami. Jednak ich beztroską zabawę może w każdej chwili zepsuć ujawnienie głęboko skrywanego sekretu. Obaj są bowiem potworami morskimi z innego świata, znajdującego się tuż pod powierzchnią wody.Według reżysera nominowanego do Oscara Enrico Casarosy akcja filmu toczy się mniej więcej na przełomie lat 50. i 60. Celem twórców było jednak nadanie mu ponadczasowego charakteru. Filmowcy zanurzyli się więc we włoskiej kulturze, aby móc uchwycić ten świat i odtworzyć go na ekranie.Zarówno światowa, jak i polska premiera filmu " Luca " w kinach miała miejsce 18 czerwca 2021 roku. To jeden z najchętniej oglądanych w Polsce filmów w tym roku! Obejrzało go niemal 800 000 tysięcy widzów. Od 27 października dostępny jest na DVD.