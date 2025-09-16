"Mamy na Ciebie OKO" – 20. edycja Święta Niemego Kina im. Anny Sienkiewicz-Rogowskiej

Od 17 do 21 września w warszawskim Kinie Iluzjon zaprezentowane zostaną odrestaurowane cyfrowo klasyki światowego kina i nieznane dotąd filmowe perełki - filmy prezentowane będą z towarzyszeniem muzyki na żywo, w specjalnie do pokazów przygotowanych aranżacjach. W programie przygotowanym przez Filmoteką Narodową-Instytut Audiowizualny znajdzie się ponad 20 pokazów filmów zarówno pełno, jak krótkometrażowych, fabuły, komedie, dokumenty. Jest to wyjątkowa edycja podczas, której Filmoteka łączy siły z Siostra Archeo i organizowanym przez nie festiwalem Sounds of Silents, dzięki czemu program jest jeszcze bardziej bogaty i różnorodny. W programie 20. Święta Niemego Kina znalazły się także polskie filmy industrialne i reklamy oraz – jako wyjątkowe uzupełnienie jubileuszowej edycji – niepowtarzalne performanse. Wyzwanie przygotowania oprawy muzycznej podejmują co roku wybitni przedstawiciele polskiej i międzynarodowej sceny reprezentujący różnorodne nurty muzyczne. Podczas 20. Święta Niemego Kina wystąpią m.in. Bastarda, Hania Derej, T’ien Lai, Kirk.
Hasło jubileuszowej edycji ŚNK "Mamy na Ciebie OKO" łączy w sobie osobę jej symbolicznego patrona i inspiracji, Kazimierza Prószyńskiego
(1875-1945), genialnego polskiego wynalazcy, pioniera techniki filmowej i twórcy kamery-projektora "Oko", którego 130-lecie urodzin obchodzimy w 2025 roku – oraz główny temat festiwalu: technologię i jej ambiwalencję, nadzieje, lęki i niebezpieczeństwa z nią związane. Technologia jako narzędzie postępu, innowacji ułatwiających życie masom, ale też instrument służący kontroli i manipulacji, wzmacniający władzę nielicznych, generujący nierówności społeczne i prowokujący konflikty polityczne – współczesne problemy, które odbijają się w niemym kinie sprzed stu lat. Stąd też – jako wstęp do programu głównego ŚNK – ikoniczna filmowa dystopia, czyli legendarne "Metropolis
"(1927) Fritza Langa
, sugestywna futurystyczna wizja stechnicyzowanego miasta-molocha, świata silnej polaryzacji i podziałów klasowych. Jego pokaz w środowy wieczór 17 września będzie polską premierą zrekonstruowanej wersji z muzyką oryginalnie skomponowaną do tego dzieła, odtworzoną na podstawie zachowanych w archiwum partytur.
Współcześnie – w kontekście aktualnych pytań o źródła energii i cenę wprowadzanych innowacji – brzmi też otwierający festiwal ekspresjonistyczny "Algol-tragedia władzy
"(1920), z ikoną kina niemieckiego Emilem Janningsem
w roli górnika, który, skuszony przez demonicznego nieznajomego, dzięki pewnemu wynalazkowi zyskuje nieograniczoną władzę. Film Hansa Werckmeistera
, przez lata zapomniany i przyćmiony innymi arcydziełami nurtu, teraz odkrywany jest na nowo – zagra do niego zespół T’ien Lai z gościem specjalnym Markiem Pospieszalskim
. Z geniuszem zbrodni, tytułowym bohaterem filmu Fritza Langa
"Doktor Mabuse
"(1922) zanurzymy się w mroczny wielkomiejski świat, a w tej długiej podróży (w piątkowy wieczór pokażemy obie części tego znakomitego kryminału) muzycznie towarzyszyć nam będą artyści czujący rytm miasta i lubiący przełamywać granice gatunków: Krenz, Kosmonauci, kIRk i BASTARDA. Tym mrocznym klimatom przeciwstawimy zamykające ŚNK jaśniejsze, bardziej pacyfistyczne wizje przyszłości: najpierw duńskim "Statkiem niebiańskim
"(1918) Holgera-Madsena
dotrzemy na Marsa, który okaże się planetą zamieszkaną przez społeczeństwo przyjazne, pokojowe i bardziej cywilizacyjnie rozwinięte od żądnych podbojów ludzi – a do tego pierwszego pełnometrażowego filmu science-fiction zagra Hania Derej, wszechstronna artystka, pianistka, aranżerka i kompozytorka najmłodszego pokolenia. W finale 20. ŚNK, dzięki "Zdradzie stanu
"(1929) Maurice’a Elveya
, zrealizowanej u schyłku ery niemej z inscenizacyjnym rozmachem brytyjskiej odpowiedzi na "Metropolis
”, poznamy siłę kobiecej determinacji, która pomoże zapobiec globalnemu konfliktowi. Seansowi tej wyjątkowej political fiction towarzyszyć będzie muzyka duetu Rysy, czerpiącego w swojej twórczości z różnych estetyk – rave, techno, trance czy brzmień klubowych. W programie znalazł się też niezwykły kosmiczny dokument "Cud stworzenia
"(1925) Hannsa Waltera Kornbluma
, Johannesa Meyera
i Rudolfa Biebracha
, czyli próba filmowej syntezy ówczesnej wiedzy o wszechświecie przypominająca, że kino – od swoich początków – jest medium naukowym, instrumentem edukacji potrafiącym łączyć naukę ze sztuką. W tej niezwykłej filmowej podróży towarzyszyć muzycznie nam będą artyści dźwięku tworzący projekt Voices of the Cosmos łączący osiągnięcia astronomii z muzyką elektroakustyczną. Podczas 20. ŚNK wrócimy też do tradycji dawnych seansów kinowych, gdzie film główny poprzedzony był projekcją krótkiego metrażu.
Szczególne miejsce w programie zajmują pochodzące z archiwum FINA polskie filmy przemysłowe i reklamowe, które zaprezentujemy podczas seansu "Lekko o przemyśle ciężkim II RP". Tradycyjnie też nie zapominamy o najmłodszych widzach zapraszając na pokazy familijne (dla widzów od lat 5 do 105) zatytułowane "Szaleni wynalazcy", na które składają się zestawy krótkich filmów, głównie komedii, m.in. z odkryciem tegorocznego ŚNK, znakomitym komikiem Charlesem Bowersem
w roli głównej.
Swój wieczór w sobotę 20 września będą też miały Siostry Archeo i organizowany przez nie festiwal Sounds of Silents, który w tym roku połączył siły z ŚNK: pokażemy gruzińską "Moją babcię
"(1929) Kote Mikaberidze
i japońską "Kartę z kroniki szaleństwa
"(1926) Teinosuke Kinugasa
, które muzycznie zilustrują Mustelide i Hainbach.
Program jubileuszowej edycji to także absolutnie unikatowe wydarzenia specjalne: pierwszy to projekcja oryginalnych taśm Kazimierza Prószyńskiego
zarejestrowanych jego autorskim aparatem "Oko", którą zaprezentuje znawczyni jego twórczości Monika Supruniuk – pokaz, który ze względu na delikatność nośników odbędzie się ten jeden jedyny raz. Drugie to performans "Sklep z planetami" przygotowany przez duet artystyczny kinoMANUAL tworzący instalacje medialne z zabawek optycznych z odzysku, zmutowanych rzutników analogowych i autorskich prototypów i przy własnym akompaniamencie.
