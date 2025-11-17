Newsy Gry The Game Awards 2025: "Clair Obscur: Expedition 33" liderem nominacji
Gry

The Game Awards 2025: "Clair Obscur: Expedition 33" liderem nominacji

Ogłoszono dziś listę nominacji do tegorocznej edycji The Game Awards. Zwycięzców poznamy już 11 grudnia, podczas gali transmitowanej z Peacock Theater w Los Angeles. Swoje głosy już teraz możecie oddawać TUTAJ. Poniżej prezentujemy tytuły, które zawalczą o statuetki.

Zobacz zwiastun gry "Clair Obscur: Expedition 33"


Największym wygranym tegorocznej edycji może się okazać "Clair Obscur: Expedition 33". Wyprodukowana przez Kepler Interactive gra RPG ma szansę na statuetki m.in. w takich kategoriach jak gra roku, najlepsza gra niezależna i najlepszy niezależny debiut. W samej kategorii aktorskiej zdobyła aż trzy nominacje: dla Charliego Coksa, Jennifer English i Bena Starra. Przypominamy zwiastun: 



Gra roku


"Clair Obscur: Expedition 33"
"Hollow Knight: Silksong"
"Donkey Kong Bananza"
"Death Stranding 2: On the Beach"
"Kingdom Come Deliverance II"
"Hades II"

Najlepsza reżyseria


Supergiant Games – "Hades 2"
Hazelight Studios – "Split Fiction"
Kojima Productions i PlayStation – "Death Stranding 2: On The Beach"
Sandfall Interactive – "Clair Obscur: Expedition 33"
Sucker Punch Productions – "Ghost of Yotei"

Najlepiej rozwijana gra


"No Man's Sky"
"Fortnite"
"Marvel Rivals"
"Final Fantasy XIV
"Helldivers 2"

Najlepsze wsparcie społeczności


"Baldur’s Gate 3"
"Final Fantasy XIV"
"No Man’s Sky"
"Helldivers 2"
"Fortnite"

Najlepsza fabuła


"Death Stranding 2: On the Beach"
"Clair Obscur: Expedition 33"
"Ghost of Yotei"
"Silent Hill f"
"Kingdom Come: Deliverance II"

Najlepszy kierunek artystyczny


"Ghost of Yotei"
"Clair Obscur: Expedition 33"
"Death Stranding 2: On the Beach"
"Hades II"
"Hollow Knight: Silksong"

Najlepsza muzyka


"Hades II"
"Clair Obscur: Expedition 33"
"Ghost of Yotei"
"Hollow Knight Silksong"
"Death Stranding 2: On the Beach"

Najlepsze udźwiękowienie


"Silent Hill f"
"Ghost of Yotei"
"Battlefield 6"
"Clair Obscur: Expedition 33"
"Death Stranding 2: On the Beach"

Najlepszy występ aktorski


Erika Ishii jako Atsu – "Ghost of Yotei"
Charlie Cox jako Gustave – "Clair Obscur: Expedition 33"
Jennifer English jako Maelle – "Clair Obscur: Expedition 33"
Troy Baker jako Indiana Jones – "Indiana Jones i Wielki Krąg"
Kotatsu Kato jako Hinako – "Silent Hill f"
Ben Starr jako Verso – "Clair Obscur: Expedition 33"

Nagroda Games for Impact


"Wanderstop"
"Lost Records: Bloom & Rage"
"Despelote"
"Consume Me"
"South of Midnight"

Najlepsza gra niezależna


"Clair Obscur: Expedition 33"
"Absolum"
"Blue Prince"
"Ball x Pit"
"Hollow Knight: Silksong"
"Hades II"

Najlepszy niezależny debiut


"Clair Obscur: Expedition 33"
"Blue Prince"
"Despelote"
"Megabonk"
"Dispatch"

Najlepsza gra mobilna


"Wuthering Waves"
"Persona 5 The Phantom X"
"Destiny: Rising"
"Sonic Rumble"
"Umamusume: Pretty Derby"

Najlepsza gra VR/AR


"The Midnight Walk"
"Marvel Deadpool VR"
"Alien: Rogue Invasion"
"Arken Age"
"Ghost Town"

Najlepsza gra akcji


"Ninja Gaiden 4"
"Hades II"
"Shinobi: Art of Vengeance"
"Battlefield 6"
"Doom: The Dark Ages"

Najlepsza przygodowa gra akcji


"Ghost of Yotei"
"Hollow Knight: Silksong"
"Split Fiction"
"Indiana Jones i Wielki Krąg"
"Death Stranding 2: On the Beach"

Najlepsza gra RPG


"Clair Obscur: Expedition 33"
"Monster Hunter Wilds"
"Kingdom Come: Deliverance II"
"Avowed"
"The Outer Worlds 2"

Najlepsza bijatyka


"Fatal Fury: City of the Wolves"
"Capcom Fighting Collection 2"
"2XKO"
"Mortal Kombat: Legacy Kollection"
"Virtua Fighter 5 REVO World Stage"

Najlepsza gra rodzinna


"Mario Kart World"
"Donkey Kong Bananza"
"LEGO Voyagers"
"Sonic Racing: CrossWorlds"
"LEGO Party"
"Split Fiction"

Najlepsza symulacja / strategia


"The Alters"
"Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles"
"Civilization VII"
"Jurassic World Evolution 3"
"Tempest Rising"
"Two Point Museum"

Najlepsza gra sportowa / wyścigowa


"Mario Kart World"
"EA Sports FC 26"
"F1 25"
"Sonic Racing: CrossWorlds"
"Rematch"

Najlepsza gra multiplayer


"Elden Ring: Nightreign"
"Battlefield 6"
"PEAK"
"ARC Raiders"
"Split Fiction"

Innowacja w dostępności


"Assassin’s Creed Shadows"
"Atomfall"
"Doom: The Dark Ages"
"EA FC26"
"South of Midnight"

Najlepsza adaptacja


"Devil May Cry"
"Splinter Cell: Deathwatch"
"The Last of Us" – sezon 2
"Until Dawn"
"Minecraft: Film"

Kadr z serialu "Splinter Cell: Deathwatch"

Najbardziej wyczekiwana gra


"007: First Light"
"Grand Theft Auto VI"
"Resident Evil: Requiem"
"Wiedźmin 4"
"Marvel’s Wolverine"

