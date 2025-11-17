The Game Awards 2025: "Clair Obscur: Expedition 33" liderem nominacji

Ogłoszono dziś listę nominacji do tegorocznej edycji The Game Awards. Zwycięzców poznamy już 11 grudnia, podczas gali transmitowanej z Peacock Theater w Los Angeles. Swoje głosy już teraz możecie oddawać TUTAJ. Poniżej prezentujemy tytuły, które zawalczą o statuetki.
Zobacz zwiastun gry "Clair Obscur: Expedition 33"
Największym wygranym tegorocznej edycji może się okazać "Clair Obscur: Expedition 33". Wyprodukowana przez Kepler Interactive gra RPG ma szansę na statuetki m.in. w takich kategoriach jak gra roku, najlepsza gra niezależna i najlepszy niezależny debiut. W samej kategorii aktorskiej zdobyła aż trzy nominacje: dla Charliego Coksa, Jennifer English i Bena Starra. Przypominamy zwiastun: