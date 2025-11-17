Christian Bale w "Gorączce 2"? Aktor stara się o rolę w kontynuacji hitu lat 90.

Michael Mann już od jakiegoś czasu pracuje nad "Gorączką 2" – kontynuacją swojego legendarnego filmu z 1995 roku. Jak podaje Deadline, oko na jedną z ról w ambitnym projekcie ma Christian Bale.
Christian Bale w "Gorączce 2"?
Nie wiadomo, w jaką postać miałby wcielić się Bale
. Miał on już okazję współpracować z Mannem
przy dramacie gangsterskim "Wrogowie publiczni
". Odpowiedzialne za projekt Amazon MGM Studios nie skomentowało informacji o zainteresowaniu aktora. Do tej pory potwierdzono udział Adama Drivera
, Austina Butlera
i Bradleya Coopera
. Jakiś czas temu pojawiły się też pogłoski, jakoby Leonardo DiCaprio
starał się o rolę Chrisa Shiherlisa (w oryginale z 1995 roku granego przez Vala Kilmera
).
Kanwą scenariusza jest napisana wspólnie przez Michaela Manna
i Meg Gardiner
książka "Gorączka 2", która szybko trafiła na pierwsze miejsce listy bestsellerów "New York Timesa". W Polsce ukazała się ona nakładem wydawnictwa HarperCollins Polska. W oficjalnym opisie czytamy: Następnego dnia po finałowej scenie "Gorączki" Chris Shiherlis (Val Kilmer) zaszywa się w Koreatown, ranny, wpółprzytomny i desperacko usiłujący wydostać się z LA. W pogoń za nim rusza detektyw policji Los Angeles Vincent Hanna (Al Pacino). Kilka godzin wcześniej w trakcie strzelaniny pod światłami stroboskopowymi na końcu pasa startowego lotniska LAX Hanna zabił wspólnika Shiherlisa, Neila McCauleya (Robert De Niro). Teraz Hanna jest zdeterminowany, żeby dorwać i zabić także Shiherlisa, ostatniego ocalałego członka ekipy McCauleya, zanim ten zniknie z miasta.
W roku 1988, siedem lat wcześniej, McCauley, Shiherlis i ich ekipa zawodowców dokonują skoków na Zachodnim Wybrzeżu i pograniczu amerykańsko-meksykańskim, a potem w Chicago. Ambitni i śmiali zgarniają szybką forsę i prowadzą barwne życie. Tymczasem Vincent Hanna, detektyw z chicagowskiego wydziału zabójstw – człowiek niepogodzony ze swą przeszłością – podąża za swoim powołaniem. Ściga uzbrojonych i groźnych ludzi, ukrywających się w mrocznych, dzikich zakątkach, i poluje na brutalny gang złodziei okradających prywatne domy.
Okazuje się, że działania McCauleya i Hanny prowadzą do niespodziewanych reperkusji.
