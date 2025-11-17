Newsy "Na noże 3": Netflix pokazał nowy zwiastun najbardziej wyczekiwanego kryminału 2025 roku
"Na noże 3": Netflix pokazał nowy zwiastun najbardziej wyczekiwanego kryminału 2025 roku

Coraz bliżej globalna premiera "Żywego czy martwego". Nowa odsłona serii "Na noże", która zadebiutowała podczas tegorocznego festiwalu w Toronto, trafi na Netflix już w przyszłym miesiącu. Tymczasem streamingowy gigant zaprezentował nowy zwiastun.                     

Benoit Blanc na tropie zbrodni! Zobacz nowy zwiastun "Żywego czy martwego"


"Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«" trafi na Netflix już 12 grudnia. Twórcy zapowiadają, że Benoit Blanc (Daniel Craig) tym razem będzie musiał zmierzyć się z najbardziej niebezpieczną sprawą w swojej karierze. Krótkie wideo, z którego poznacie więcej szczegółów, znajdziecie poniżej:           



Rian Johnson jak zwykle zgromadził na planie gwiazdorską obsadę. Danielowi Craigowi partnerować będą m.in. Josh O'Connor, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Glenn Close, Mila Kunis, Josh Brolin i Jeremy Renner.       

Josh O'Connor jako ojciec Jud Duplenticy

"Glass Onion" w podcaście Mam parę uwag


Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Glass Onion", czyli drugiej odsłonie cyklu "Na noże": 



Skąd znamy Riana Johnsona?


Rian Johnson najlepiej znany jest jako twórca "Ostatniego Jedi" oraz filmów z serii "Na noże". W jego CV znajdziemy też kryminał "Kto ją zabił?", film przygodowy "Niesamowici bracia Bloom", czy akcyjniak "Looper – Pętla czasu". Aktualnie jego filmografię zamyka drugi sezon serialu "Poker Face" z Natashą Lyonne w roli głównej.                                                  

