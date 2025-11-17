"Na noże 3": Netflix pokazał nowy zwiastun najbardziej wyczekiwanego kryminału 2025 roku

Coraz bliżej globalna premiera "Żywego czy martwego". Nowa odsłona serii "Na noże", która zadebiutowała podczas tegorocznego festiwalu w Toronto, trafi na Netflix już w przyszłym miesiącu. Tymczasem streamingowy gigant zaprezentował nowy zwiastun.
Benoit Blanc na tropie zbrodni! Zobacz nowy zwiastun "Żywego czy martwego"
"Żywy czy martwy: Film z serii »Na noże«
" trafi na Netflix już 12 grudnia. Twórcy zapowiadają, że Benoit Blanc (Daniel Craig
) tym razem będzie musiał zmierzyć się z najbardziej niebezpieczną sprawą w swojej karierze. Krótkie wideo, z którego poznacie więcej szczegółów, znajdziecie poniżej: Rian Johnson
jak zwykle zgromadził na planie gwiazdorską obsadę. Danielowi Craigowi
partnerować będą m.in. Josh O'Connor
, Andrew Scott
, Cailee Spaeny
, Glenn Close
, Mila Kunis
, Josh Brolin
i Jeremy Renner
.
Josh O'Connor jako ojciec Jud Duplenticy
"Glass Onion" w podcaście Mam parę uwag
Przypominamy odcinek podcastu Mam parę uwag, w którym Julia Taczanowska i Jakub Popielecki rozmawiają o filmie "Glass Onion
", czyli drugiej odsłonie cyklu "Na noże
":
Skąd znamy Riana Johnsona?Rian Johnson
najlepiej znany jest jako twórca "Ostatniego Jedi
" oraz filmów z serii "Na noże
". W jego CV znajdziemy też kryminał "Kto ją zabił?
", film przygodowy "Niesamowici bracia Bloom
", czy akcyjniak "Looper – Pętla czasu
". Aktualnie jego filmografię zamyka drugi sezon serialu "Poker Face
" z Natashą Lyonne
w roli głównej.