Paul Walter Hauser jako legenda ringu? Biografia Micka Foleya w drodze

źródło: Getty Images
autor: Kevin Mazur
Nie wszyscy wiedzą, że Paul Walter Hauser – laureat Złotego Globu i Emmy za rolę w serialu "Czarny ptak" – jest także wrestlerem. Niewykluczone, że wkrótce będzie mógł wykorzystać doświadczenie z ringu w pracy na planie. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że przymierza się do roli legendarnego zawodnika. 

Paul Walter Hauser jako legendarny wrestler?


Goszcząc w programie Chisa Van Vileta, Hauser przyznał, że w ostatnim czasie otrzymał trzy propozycje wcielenia się w osoby ze świata wrestlingu. Póki co nie chciał wdawać się w szczegóły, ale na najbardziej zaawansowanym etapie wydaje się biografia Micka Foleya – legendarnego zawodnika znanego pod pseudonimami Mankind, Cactus Jack i Dude Love, który w trakcie swojej kariery związany był m.in. z federacjami WCW, ECW i WWF (obecnie WWE).

GettyImages-2161339000.jpg Getty Images © Bobby Bank
Mick Foley w 2024 roku
Chciałbym zrobić miniserial o Micku Foleyu. Cztery do sześciu odcinków, w których będziemy mogli opowiedzieć jego historię w pełniejszy sposób, a nie tylko "a pamiętacie, jak spadł wtedy z klatki?". Ten gość osiągnął znacznie więcej. I z tego powodu zasługuje na więcej szacunku – powiedział Hauser

Sytuacja, o jakiej mówił aktor, odnosi się do walki w stypulacji Hell in a Cell, którą Mankind stoczył z Undertakerem 28 czerwca 1998 roku podczas gali King of the Ring w Pittsburghu. Starcie rozpoczęło się na dachu klatki, z którego Undertaker po chwili zrzucił przeciwnika na stół hiszpańskich komentatorów. Kilka minut później doszło do wypadku: dach klatki, na który wrócił Mankind, zapadł się pod jego ciężarem, gdy Undertaker wykonał na nim chokeslam (uniesienie przeciwnika za gardło i rzucenie nim o podłoże). Mimo upadku z wysokości czterech metrów Foley dokończył walkę.

Skąd znamy Paula Waltera Hausera? Zobacz zwiastun serialu "Czarny ptak"


W filmografii Paula Waltera Hausera znajdziemy takie filmy jak "Jestem najlepsza. Ja, Tonya" i "Cruella" Craiga Gillespiego, "Czarne bractwo. BlacKKKlansman" Spike'a Lee czy "Richard Jewell" Clinta Eastwooda. Wystąpił także w serialach "Czarny ptak" (zwiastun poniżej) i "Cobra Kai". W tym roku na ekrany trafiły trzy produkcje z jego udziałem" "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", "Naga broń" i "Springsteen: Ocal mnie od nicości". 


