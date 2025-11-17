Paul Walter Hauser jako legenda ringu? Biografia Micka Foleya w drodze

Nie wszyscy wiedzą, że Paul Walter Hauser – laureat Złotego Globu i Emmy za rolę w serialu "Czarny ptak" – jest także wrestlerem. Niewykluczone, że wkrótce będzie mógł wykorzystać doświadczenie z ringu w pracy na planie. W jednym z ostatnich wywiadów przyznał, że przymierza się do roli legendarnego zawodnika.
Paul Walter Hauser jako legendarny wrestler?
Goszcząc w programie Chisa Van Vileta, Hauser
przyznał, że w ostatnim czasie otrzymał trzy propozycje wcielenia się w osoby ze świata wrestlingu. Póki co nie chciał wdawać się w szczegóły, ale na najbardziej zaawansowanym etapie wydaje się biografia Micka Foleya
– legendarnego zawodnika znanego pod pseudonimami Mankind, Cactus Jack i Dude Love, który w trakcie swojej kariery związany był m.in. z federacjami WCW, ECW i WWF (obecnie WWE).
Getty Images © Bobby Bank
Mick Foley w 2024 rokuChciałbym zrobić miniserial o Micku Foleyu. Cztery do sześciu odcinków, w których będziemy mogli opowiedzieć jego historię w pełniejszy sposób, a nie tylko "a pamiętacie, jak spadł wtedy z klatki?". Ten gość osiągnął znacznie więcej. I z tego powodu zasługuje na więcej szacunku
– powiedział Hauser
.
Sytuacja, o jakiej mówił aktor, odnosi się do walki w stypulacji Hell in a Cell, którą Mankind
stoczył z Undertakerem
28 czerwca 1998 roku podczas gali King of the Ring w Pittsburghu. Starcie rozpoczęło się na dachu klatki, z którego Undertaker
po chwili zrzucił przeciwnika na stół hiszpańskich komentatorów. Kilka minut później doszło do wypadku: dach klatki, na który wrócił Mankind
, zapadł się pod jego ciężarem, gdy Undertaker
wykonał na nim chokeslam (uniesienie przeciwnika za gardło i rzucenie nim o podłoże). Mimo upadku z wysokości czterech metrów Foley
dokończył walkę.
Skąd znamy Paula Waltera Hausera? Zobacz zwiastun serialu "Czarny ptak"
W filmografii Paula Waltera Hausera
znajdziemy takie filmy jak "Jestem najlepsza. Ja, Tonya
" i "Cruella
" Craiga Gillespiego
, "Czarne bractwo. BlacKKKlansman
" Spike'a Lee
czy "Richard Jewell
" Clinta Eastwooda
. Wystąpił także w serialach "Czarny ptak
" (zwiastun poniżej) i "Cobra Kai
". W tym roku na ekrany trafiły trzy produkcje z jego udziałem" "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki
", "Naga broń
" i "Springsteen: Ocal mnie od nicości
".