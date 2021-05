"Midnight Sons" to nowi "Avengers"?

Po sukcesie " Końca gry " Marvel chce rozwijać filmy zespołowe. Wśród nieogłoszonych jeszcze projektów z pewnością nie zabraknie filmów, w których grupa superbohaterów łączy siły, by stawić czoło potężnemu wrogowi. Jak podaje portal That Hashtag Show, jednym z nich, znajdującym się na wczesnym etapie rozwoju, jest widowisko "Midnight Sons".Synowie Północy to grupa dysponujących nadprzyrodzonymi mocami bohaterów znanych z serii komiksów Marvela. Są wśród nich takie postacie jak Hellstrom, Morbius , czy Doktor Strange . Po raz pierwszy pojawili się w wydanym w sierpniu 1992 roku drugim tomie "Ghost Ridera". Marvel Studios na podstawie ich przygód chce stworzyć franczyzę podobną do Avengers.Informacje o projekcie pojawiały się już wcześniej, brakowało jednak postaci, które mogłyby znaleźć się w tego typu filmie. Nowe projekty MCU, zarówno filmowe, jak i serialowe, pozwolą zaznajomić widzów z nowymi bohaterami. W sequelu "Doktora Strange'a" zobaczymy Ghost Ridera . Bohaterami " Blade'a " będą Hannibal King i Hellstrom. Ich wątki zostaną rozwinięte w "Midnight Sons".Jako że projekt jest na wczesnym etapie rozwoju, szczegóły fabuły nie są na razie znane. Wiadomo jednak, że głównym przeciwnikiem bohaterów będzie Blackout – nieśmiertelny demon znany także jako Lilin, zaprzysiężony wróg Ghost Ridera