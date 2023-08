"Mierzeja" powraca! Bracia Miłoszewscy z kontynuacją najgorętszego audiothrillera 2022 roku

Rok temu Zygmunt Wojtek Miłoszewscy szturmem wkroczyli do świata produkcji audio. Ich pierwszy wspólny tytuł okazał się najchętniej słuchanym serialem audio ubiegłego lata. Pierwsza część "Mierzei" otrzymała Bestsellera Empiku, stając się tym samym niekwestionowanym liderem w zestawieniu najpopularniejszych słuchowisk w aplikacji Empik Go. Kontynuacja historii – z Mateuszem Damięckim Anną Smołowik w rolach głównych – powraca i ponownie fabuła nie przypomina letniej historii rodem z nadmorskiego kurortu.Mroczna aura, dreszcze emocji oraz silny komentarz społeczno-polityczny pod adresem współczesnych wydarzeń to cechy wyróżniające twórczość braci Miłoszewskich. W życiu bohaterów zamkniętych jeszcze kilka miesięcy temu na Helu wydarzyło się wiele. Każdy z nich walczy o to samo: bezpieczeństwo swoje i bliskich.– mówi Wojtek Miłoszewski – dodaje Zygmunt Miłoszewski to 8-odcinkowy serial audio, opowiadający dalsze losy bohaterów słuchowiska "Mierzeja" (2022). W pierwszym sezonie na odciętym przez wojsko od świata terenie Półwyspu Helskiego główni bohaterowie poszukiwali tajemniczej substancji. Teraz znajduje się ona w krwiobiegu porwanego Roberta Kąkola ( Mateusz Damięcki ), który w laboratorium na kółkach zmierza w stronę wschodniej granicy. Pościg za uprowadzonym trwa. Czy Zosi ( Anna Smołowik ) uda się go ocalić? Gra toczy się o najwyższą stawkę.Produkcją serialu audio ponownie zajęła się agencja MAKE-IT z Krzysztofem Czeczotem na czele. W rolach głównych znaleźli się Mateusz Damięcki Premiera:Liczba odcinków: 8Narrator: Grzegorz Szponder Reżyseria: Krzysztof Czeczot Realizacja dźwięku: Maciej Zych , Jan Jędrzejczyk i Jan ŚwitlakKierownictwo produkcji: Dorota KobylańskaNadzór projektu: Anna CielickaProducent wykonawczy: MAKE-ITProducent: Paweł Heba i Anita Rochalska Empik Go