"Morderstwa w Midsomer": ten serial to żelazna klasyka kryminału

"Morderstwa w Midsomer": co się wydarzy w 18. sezonie?



Łukasz Muszyński i Katarzyna Czajka-Kominiarczuk



Jużzadebiutuje pierwszy odcinek 18. sezonu kultowego brytyjskiego serialu kryminalnegoZ tej okazji zapraszamy Was do wysłuchania rozmowy Łukasza Muszyńskiego i Katarzyny Czajki-Kominiarczuk ( Zwierz Popkulturalny ) na temat fenomenu produkcji, która od ponad ćwierć wieku przyciąga przed ekrany miliony widzów.O " Morderstwach w Midsomer " powinni usłyszeć wszyscy miłośnicy historii kryminalnych. Trwający nieprzerwanie od lat 90. serial zgromadził na całym świecie pokaźną liczbę wiernych fanów, i to w każdym wieku! Przenikliwość detektywa Johna Barnaby'ego (w tej roli Neil Dudgeon ) w rozwiązywaniu najbardziej zagadkowych zbrodni to pierwszorzędna rozrywka na długie godziny – jak na niewielkie hrabstwo w Midsomar dochodzi bowiem do wyjątkowo wielu zagadkowych śmierci.Trudno nie ulec też klimatowi serialu zagłębiającego się w brytyjską prowincjonalną i nieco ekscentryczną społeczność. Smaczki dla miłośników angielskiego stylu bycia gwarantowane. Podobnie jak charakterystyczne poczucie humoru i narracja prowadzona z przymrużeniem oka.W 18. sezonie bohaterowie z inspektorem Johnem Barnabym na czele będą musieli rozwikłać zagadkowe zniknięcie ciała pewnego bogatego właściciela ziemskiego. Kto porwał zwłoki? I dlaczego? Z czasem pytań będzie coraz więcej, bo sprawa okaże się częścią pełnej kłamstw i tajemnic intrygi.Materiał powstał we współpracy z BBC First.