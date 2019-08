"Mortal Kombat": Scorpion i Shang Tsung wybrani

Znamy kolejnych dwóch kultowych bohaterów cyklu gier, którzy trafią do kinowej wersji. To Scorpion i Shag Tsung.Scorpion to nieumarły ninja poszukujący zemsty na osobach, które doprowadziły do jego śmierci. W filmie Simona McQuoida zagra go Hiroyuki Sanada , którego ostatnio można było oglądać wShang Tsung to potężny czarodziej, który wchłania dusze pokonanych wrogów, by zachować młodość i zwiększyć swoją moc. Jest wrogiem Ludiego Lina, który również pojawi się w filmie. Shanga Tsunga zagra Chin Han ).Szczegóły fabuły nie są znane. Wiemy jednak, że na dużym ekranie zobaczymy widowiskowe pojedynki, łącznie ze znanymi z giertrafi do kin w marcu 2021 roku.