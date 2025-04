Drugi sezon "Szōguna" powstanie! Co o nim wiemy?

"Szōgun" sezon drugi – co wiemy?

"Szōgun" – o czym opowiada?

"Szōgun" – zwiastun pierwszego sezonu

Choć pierwotnie " Szōgun " planowany był jako zamknięta, ograniczona do jednego sezonu produkcja, gigantyczny sukces serialu zmusił twórców do zrewidowania planów. Hiroyuki Sanada , wcielający się w głównego bohatera opowieści, podpisał umowę na występy w kolejnym sezonie już chwilę po premierze 10 odcinka, a więc niemal rok temu. Dzisiaj oficjalnie dołącza do niego Cosmo Jarvis , odgrywający w " Szōgunie " rolę Johna Blackthorne'a. Obaj aktorzy obejmą także funkcję producentów wykonawczych drugiego sezonu, działając przy nim nie tylko aktorsko, ale i kreatywnie.Jak donoszą dziennikarze, nadchodzący sezon " Szōguna " ma być tak osobny od wydarzeń z pierwszego sezonu, że równie dobrze mógłby funkcjonować jako luźno powiązana z nim, niemal niezależna całość. Ten stan rzeczy ma co najmniej kilka przyczyn: jedną z nich jest fakt, że pierwszy sezon, który jest zamkniętą opowieścią, wyczerpał fabułę książki Jamesa Clavella , na której bazowany jest serial. Kolejną – że akcja kontynuacji " Szōguna " ma dziać się aż 10 lat po dotychczas przedstawionych wydarzeniach.Zdjęcia do drugiego sezonu mają rozpocząć się w styczniu przyszłego roku w kanadyjskim Vancouver. Tam również kręcono wszystkie odcinki pierwszego sezonu. Tę zaskakującą dla wielu fanów decyzję ostatnio podsumował szef sieci FX John Landgraf . Zapytany, dlaczego " Szōgun " nie może być kręcony w Japonii, odpowiedział:– powiedział.Zapytany z kolei o to, czy drugi sezon okaże się finałem historii " Szōguna ", powiedział:Przypomnijmy, że akcja serialu toczy się w Japonii, w roku 1600, w przededniu wojny domowej, która zdefiniowała historię kraju na kolejne stulecie. Grany przez Sanadę ambitny Toranaga walczy o władzę z członkami Rady Regencyjnej. Tymczasem u wybrzeży spokojnej rybackiej wioski zostaje odnaleziony tajemniczy europejski statek, który przywiały tu niepomyślne wiatry. Angielski pilot John Blackthorne (w tej roli Cosmo Jarvis ) skrywa sekrety, które pomogą Toranadze przechylić szalę zwycięstwa, a jednocześnie przełamią przewagę polityczną rywali Anglii na Wschodzie – zakonu jezuitów oraz portugalskich kupców. Losy Toranagi i Blackthorne’a nierozerwalnie splatają się z przeznaczeniem tłumaczki, Tody Mariko ( Anna Sawai ), tajemniczej damy, chrześcijanki i ostatniej przedstawicielki rodu samurajów uznanych za zdrajców. Służąc Toranadze uwikłanemu w skomplikowana grę polityczną, Mariko musi przewartościować swój stosunek do coraz jej bliższego Blackthorne’a, wiary, która swego czasu ocaliła jej życie, i obowiązków wobec zmarłego ojca.