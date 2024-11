"Naturalna dzikość serca" od piątku w kinach! Zobacz zwiastun

O filmie "Naturalna dzikość serca"

- mówi Nick, bohater filmu. Seans " Naturalnej dzikości serca " jest idealną okazją, żeby oderwać się od codziennych zajęć i przemyśleć sprawy fundamentalne, jak relacje z innymi oraz współczesny pęd za sukcesem.Jaka jest cena życia w kontakcie z naturą, z dala od cywilizacji? Co daje oderwanie się od norm i zasad rządzących społeczeństwem? Czy przeniesienie się do stworzonego przez siebie raju może trwać wiecznie? " Naturalna dzikość serca ", film nagrodzony na Sundance oraz przez publiczność Millennium Docs Against Gravity , szuka odpowiedzi na te pytania. To oda do alternatywnego modelu wychowania, pochwała bliskości międzyludzkiej oraz poruszający obraz odchodzenia i szukania nowej ścieżki dla tych, którzy zostali.Film Silje Evensmo Jacobsen będzie można zobaczyć w kinach w następujących miastach: Bytom, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Grodzisk Mazowiecki, Jelenia Góra, Katowice, Konin, Kraków, Legnica, Łódź, Olsztyn, Opole, Poznań, Szczecin, Wałbrzych, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Pełna lista kin oraz bilety dostępne są na stronie Against Gravity