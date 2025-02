"Opowieści z Narnii" będą długim cyklem. Szef IMAX-a ujawnił liczbę filmów

Getty Images © Vittorio Zunino Celotto

Netflix chce kolejne "Opowieści z Narnii". Planuje więcej filmów

"Opowieści z Narnii": Greta Gerwig pracuje nad adaptacją "Siostrzeńca czarodzieja"?

Prezes IMAX Rich Gelfond w środę opowiadał o raporcie finansowym za poprzedni rok na zebraniu dla finansistów z Wall Street. Zatrzymał się również nad umową z Netfliksem udostępniającą "Opowieściom z Narnii" ekrany w Święto Dziękczynienia 2026. Opowiadając o powstającym filmie, stwierdził:Wygląda na to, że Netflix z wyprzedzeniem planuje całą serię filmów osadzoną w uniwersum książek C.S. Lewisa . Być może platforma streamingowa ma zamiar podzielić przynajmniej jedną z części oryginału na dwie odsłony (jak zrobiły to np. " Igrzyska śmierci " lub " Harry Potter "). Istnieje możliwość, że twórcy przestaną trzymać się pierwowzoru i w pewnym momencie zaczną pisać własną kontynuację.Ostatnio pojawiły się pogłoski, że Greta Gerwig może przenieść na ekran szóstą część cyklu "Opowieści z Narnii", czyli "Siostrzeńca czarodzieja". W oficjalnym opisie książki czytamy:Według pogłosek próby do filmu mają ruszyć już w czerwcu. Zdjęcia ruszą jesienią, aby gotowy projekt mógł trafić do kin na planowaną datę premiery –. Miesiąc później "Opowieści" pojawi się na Netfliksie.