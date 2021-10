"Oszukać przeznaczenie 6" jednak powstanie? Jest nowa scenarzystka

Aż trudno uwierzyć, ale minęła dekada od czasu premiery piątej części cyklu " Oszukać przeznaczenie ". Wszystko wskazuje jednak na to, że seria nie umarła. Jak podaje Deadline, trwają właśnie prace nad scenariusze "Final Destination 6". Za opracowanie fabuły odpowiada Lori Evans Taylor Przypomnijmy, pomysł na cykl jest banalnie prosty: kilka osób cudem unika śmierci, jednak ich radość nie trwa długo, ponieważ Kostucha zamierza się o nich upomnieć. Zaczynają więc ginąć w spektakularnych i makabrycznych "wypadkach".O szóstej (i siódmej) części "Oszukać przeznaczenie" mówiło się jeszcze przed premierą "piątki". Tony Todd twierdził, że dwie kontynuacje mogą zostać nakręcone jednocześnie. Nic z tych planów nie wyszło.Kolejna próba reaktywacji cyklu podjęta została w 2019 roku. Za fabułę wzięli się wtedy scenarzyści czterech " Pił Marcus Dunstan . Jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19 powstał pomysł na miękki reboot, Producent Craig Perry zapowiadał, że bohaterami filmu mogą zostać pracownicy pogotowia, policjanci i strażacy, którzy na co dzień mają do czynienia ze śmiercią ratując ludzi w wypadkach. Co, jeśli sami znajdą się na celowniku Kostuchy? Niestety pandemia przerwała prace nad filmem.Czy Lori Evans Taylor rozwija opisany przez Perry'ego pomysł, czy może zaproponuje inne podejście do cyklu, tego na razie nie wiadomo.