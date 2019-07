"Piątki strachu" na TNT

"Piątki strachu" to prawdziwa gratka dla miłośników horrorów. Sierpniowy cykl TNT przypomni kultowe filmy, które wciąż mrożą krew w żyłach nawet najodważniejszych widzów. Jako pierwszy zostanie zaprezentowany hit lat 90. – kultowy, który zagości na antenie już 2 sierpnia.Mogłoby się wydawać, że meksykański bar Titty Twister to idealna kryjówka dla sprawców krwawego napadu na bank. Okazuje się jednak, że ta prowincjonalna knajpa kryje mroczne tajemnice. Czy braciom Sethowi ( George Clooney ) i Richardowi ( Quentin Tarantino ) Gecko uda się w niej przetrwać? Widzowie przekonają się już 9 sierpnia.Tydzień później fani thrillerów zobaczą, jak okultysta John Constantine walczy o zbawienie ludzkości przed wiecznym potępieniem. W roli głównej znany i uwielbiany przez publiczność Keanu Reeves , który u boku Rachel Weisz rozwiązuje zagadkę śmierci siostry sceptycznej policjantki.W przedostatni piątek miesiąca (23 sierpnia) widzowie horrorustaną twarzą w twarz z podwójnym złem i przekonają się, czy demonowi zesłanemu do piekła uda się utrzymać kontrolę nad mordercą w hokejowej masce.Cykl zakończy doceniany przez krytyków horror, oparty na wspomnieniach Andrei Perron. Film opowiada o największym wyzwaniu, z jakim mierzą się światowej sławy badacze zjawisk paranormalnych Ed i Lorraine Warren ( Patrick Wilson Vera Farmiga ) – lepiej oglądać go przy zapalonym świetlePiątkowy cykl jest jednym z trzech, które w sierpniowej ramówce proponuje TNT. Na widzów czekają też "Komedie na lato" z takimi filmami jak:czy, a także "Wielkie Kino" z produkcjami prosto z Hollywood:TNT to kanał telewizyjny nadawany w jakości HD, emitujący największe hity filmowe oraz unikalne, własne produkcje serialowe, wśród których znajdują się znane tytuły takie jak:Kanał oferuje także wybór najpopularniejszych filmów studia Warner Bros. i innych hollywoodzkich wytwórni, autorstwa największych reżyserów, co daje gwarancję zróżnicowanej i zaskakującej rozrywki przez cały dzień. TNT należy do koncernu WarnerMedia.