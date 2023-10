"Piła X": sąsiedzi wezwali policję do domu montażysty. Myśleli, że ktoś jest torturowany

Sąsiedzi wezwali policję do montażysty pracującego nad "Piłą X"!

Zobacz fragment filmu "Piła X"

W wywiadzie z New Musical Express Kevin Greutert , reżyser i montażysta " Piły X ", podzielił się anegdotą z pracy nad filmem. Greutert opisał sytuację w następujący sposób: Piłę X " już teraz możecie zobaczyć w kinach. Jeśli macie mocne nerwy, zobaczcie fragment filmu, który sprawił, że sąsiedzi twórców wezwali policję:Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: " Piła I " i " II ". Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.