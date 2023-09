"Piła X" to nie koniec? Producenci: Więcej torture porn, widzowie wytrzymają!

Więcej "Piły". Jakie plany na rozwój franczyzy mają producenci?

Zobacz zwiastun filmu "Piła X"

Producenci Mark Burg Oren Koules ujawnili, że pracują już nad kolejną odsłoną " Piły ". Najnowsza część, która trafi do kina za niecały tydzień, jest zarazem prequelem i sequelem, w którym Tobin Bell powraca do roli Johna Kramera. Twórcy przedstawiają okoliczności, jakie doprowadziły go do przemiany w złowieszczego Jigsawa – powiedział Oren Koules w rozmowie z portalem Comicbook.com.W tej chwili nie wiadomo, czy Tobin Bell powróci do swojej roli w kolejnej odsłonie serii. Reżyser Kevin Greutert stwierdził, że recasting wydaje mu się mało prawdopodobny, gdyż poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko.– powiedział podczas tej samej rozmowy. Piła X " trafi na ekrany polskich kin już za niecały tydzień. Przypominamy zwiastun:Akcja filmu rozgrywa się między wydarzeniami z najsłynniejszych i najkrwawszych części cyklu: " Piła I " i " II ". Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.