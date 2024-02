"Piła XI" w drodze do kin. Wiemy, kto będzie reżyserem

Kevin Greutert: jeden z ojców sukcesu "Piły"

Zwiastun filmu "Piła X"

Filmowiec jest związany z serią od samego początku. Nie tylko zmontował sześć odcinków " Piły ", ale także wyreżyserował szóstą, siódmą i dziesiątą część. Ta ostatnia zarobiła w ubiegłym roku w kinach na całym świecie Piła " to jedna z bardziej kasowych serii w historii kina grozy. Dotychczasowe filmy zarobiły łącznie ponad miliard dolarów. Cykl, którego pomysłodawcami są James Wan Leigh Whannell , opowiada historię seryjnego mordercy Tobin Bell ). Złoczyńca wciąga swoje ofiary w makabryczne pułapki. Chce w ten sposób sprawdzić ich wolę przetrwania, a także pozwolić im odkupić dawne grzechy.Akcja " Piły X " rozgrywa się między wydarzeniami z pierwszej i drugiej części. Cierpiący na chorobę nowotworową John wyrusza do Meksyku, by poddać się eksperymentalnemu leczeniu, które jest dla niego ostatnią szansą na przeżycie. Po zabiegu odkrywa, że padł ofiarą medycznych oszustów, którzy zbijają majątek na ludzkim cierpieniu. Nie wiedzą, że zadarli z człowiekiem, który w kwestiach cierpienia jest ekspertem. John zabiera się do pracy konstruując zestaw najbardziej skomplikowanych, szalonych i okrutnych pułapek jakie kiedykolwiek widzieliście. Lekarze bez serca poddani zostaną terapii szokowej stając się ofiarami najbardziej krwawej zemsty w historii kina.