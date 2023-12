"Piła XI" powstaje! Jest już nawet data premiery

"Piła XI" w kinach w 2024 roku

"Piła X". Nieznane przygody Johna Kramera

Zwiastun filmu "Piła X"

Niestety na chwilę obecną jest tylko jedna pewna rzecz: amerykańska data premiery. Lionsgate, potwierdzając prace nad, jednocześnie ujawniło datę premiery za pomocą cyfr rzymskich:Oznacza toNie wiemy, kto stanie za kamerą. Nie jest też jasne, czy Tobin Bell powróci jako Kramer. Przypomnijmy, że postać w serii nie żyje, jednakrozgrywała się między pierwszą a drugą częścią, co umożliwiło powrót aktora.nie jest jednak zaskoczeniem.John Kramer (w tej roli ponownie Tobin Bell ), wyjeżdża do Meksyku. Ma się tam poddać eksperymentalnej i bardzo ryzykownej procedurze medycznej. Ma nadzieję na cudowne uleczenie z choroby nowotworowej.Na miejscu odkrywa, że cała operacja to jedno wielkie oszustwo. Jednak tym razem trafiła kosa na kamień. Kramer szybko odwróci sytuację i przygotuje im krwawą szkołę życia...