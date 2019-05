Kiedyś były węże w samolocie, teraz będą egzorcyzmy

Getty Images © Jason LaVeris



Znana z cyklu Maggie Grace zagra główną rolę w lotniczym horrorze. Za kamerą stanie montażysta cyklu(i reżyser dwóch jej części) Kevin Greutert Akcja filmu rozgrywać się będzie na pokładzie samolotu lecącego z Bostonu do Londynu. Jeden z pasażerów okazuje się być opętanym przez demona, który wybrał akurat ten moment, by zacząć siać zniszczenie. Jedną z pasażerek jest Valerie (w tej roli Grace ), psycholożka i samotna matka wychowująca synka wymagającego szczególnej opieki, który podróżuje wraz z nią. Na pokładzie samolotu jest też były chłopak Valerie, z którym rozstała się w nienajlepszych stosunkach. Teraz będą musieli spróbować współpracować, jeśli chcą uniknąć śmierci ze strony demona lub też sił powietrznych USA, które planują zestrzelić samolot.Autorem scenariusz jest Chris Sparling ). Zdjęcia powinny ruszyć we wrześniu w Kijowie, na Ukrainie.