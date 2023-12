"Pieśni wielorybów". Margaret zachwycona. Gdzie obejrzeć film?

Zwiastun filmu "Pieśni wielorybów"

Sprawdź, gdzie obejrzysz film "Pieśni wielorybów" przedpremierowo

7 grudnia w warszawskim kinie Atlantic odbyła się premiera długo wyczekiwanego filmureżyserii Jean'a-Albert'a Lièvre . To zjawiskowe widowisko zabiera widzów w podróż po Afryce, Azji, Oceanii, Arktyce i Antarktydzie, pokazując spektakularny wizualnie sposób potęgę oceanu. Zainspirowany bestsellerowym audiobookiem Heathcote'a Williamsa "Whale Nation", dokumentuje społeczność wielorybów, z ich niezwykłymi zdolnościami i bogatym, złożonym życiem społecznym. Przyjmuje oryginalną perspektywę - wieloryb opowiada tu swoją historię, a my mamy wrażenie przebywania w skórze jednego z nich. W obliczu zmian klimatycznych ich rola okazuje się kluczowa. Przyczyniają się do zapewnienia równowagi na ziemi. Film, tworzony z niezwykłą troską o przyrodę, ostrzega przed niebezpieczeństwami czyhającymi na wieloryby i konsekwencjami, jakie może przynieść ich zniknięcie. Oprócz zapierających dech w piersiach ujęć, warto zwrócić także uwagę na oryginalną ścieżkę dźwiękową, w której wykorzystano muzykę między innymi Leonarda Cohena, Jóhanna Gunnara Jóhannssona, Sigur Rós czy Kronos Quartet.Za polską narrację filmuodpowiedzialna jest ceniona wokalistka, Margaret . Artystka przyznaje, że praca przy tym projekcie była spełnieniem jej marzeń.- dodała.Za polską dystrybucję dokumentu przyrodniczegoodpowiedzialna jest firma Against Gravity, której założycielem jest Artur Liebhart. "Polska publiczność spotkała się z filmem- przyznał Artur Liebhart.Na premierze dokumentu pojawiło się wielu gości. Wśród nich aktorka, Barbara Kurdej-Szatan , która przyznaje, że film wywarł na niej ogromne wrażenie.- zdradziła Barbara Kurdej-Szatan Filmpojawi się już 29 grudnia w kinach.BOLESŁAWIEC27 grudnia, godz. 17:00, Kino Forum BolesławiecBilety: https://bit.ly/BOK_Pokazy 28 grudnia, godz. 17:00, Kino Forum BolesławiecBilety: https://bit.ly/BOK_Pokazy BYTOM27 grudnia, godz. 19:00, BCKinoBilety: https://bit.ly/BCKino_Pokazy 28 grudnia, godz. 19:00, BCKinoBilety: https://bit.ly/BCKino_Pokazy KATOWICE22 grudnia, godz. 10:00, 17:00, Kino ŚwiatowidBilety: https://bit.ly/Światowid_Pokazy 23 grudnia, godz. 14:30, Kino ŚwiatowidBilety: https://bit.ly/Światowid_Pokazy 26 grudnia, godz. 19:30, Kino ŚwiatowidBilety: https://bit.ly/Światowid_Pokazy 27 grudnia, godz. 12:00, 20:15, Kino ŚwiatowidBilety: https://bit.ly/Światowid_Pokazy 28 grudnia, godz. 12:00, 17:00, Kino ŚwiatowidBilety: https://bit.ly/Światowid_Pokazy KRAKÓW16 grudnia, godz. 18:00, Kino Pod BaranamiBilety: https://bit.ly/KPB_PW 17 grudnia, godz. 18:00, Kino Pod BaranamiBilety: https://bit.ly/KPB_PW 17 grudnia, godz. 18:00, Kino Paradox na ul. KrupniczejBilety: https://bit.ly/PW_Paradox 25-28 grudnia, Kino Pod Baranami (więcej informacji wkrótce).POZNAŃ26 grudnia, Kino Bułgarska 19 (więcej informacji wkrótce)WARSZAWA15 grudnia, godz. 18:00, Kinoteka (prelekcja Newonce)Bilety: https://bit.ly/Kinoteka_PW https://www.facebook.com/events/31342548492063516 grudnia, godz. 17:30, Atlantic KinoBilety: https://bit.ly/KinoAtlantic_Pokazy 17 grudnia, godz. 17:30, Atlantic KinoBilety: https://bit.ly/KinoAtlantic_Pokazy 20 grudnia, godz. 20:30, Atlantic KinoBilety: https://bit.ly/KinoAtlantic_Pokazy 25 - 26 grudnia – Kino Elektronik (więcej informacji wkrótce)WROCŁAW16 grudnia, godz. 18:15, DCF - Dolnośląskie Centrum FilmoweBilety: https://bit.ly/DCF_PokazyPW 17 grudnia, godz. 18:15, DCF - Dolnośląskie Centrum FilmoweBilety: https://bit.ly/DCF_PokazyPW 17 grudnia, godz. 15:00, Kino Nowe HoryzontyBilety: https://bit.ly/Pokazy_KNH