Pieśni wielorybów" z narracją Margaret już od jutra w kinach!

Margaret nagrywa narrację do filmu "Pieśni wielorybów"

- mówi Margaret o nagrywaniu narracji do przyrodniczego blockbustera, który w kinach pojawi się 29 grudnia.Dzięki Margaret polska wersja narracji nabrała w stosunku do oryginału lekkości i bardziej dynamicznego charakteru. Dodatkowo kobiecy głos w miejsce francuskiego aktora Jeana Dujardina , który pojawił się w oryginalnej wersji, nawiązuje do tradycji łamania dominacji mężczyzn w roli lektorów obecnej w naszym kraju między innymi dzięki Krystynie Czubównej.- dodaje Artur Liebhart, dyrektor i założyciel Against Gravity.pokazują z bliska życie i niezwykle rozwinięte relacje zwierząt potężniejszych niż największe dinozaury. Film zabierają nas w podróż po Afryce, Azji, Oceanii, Arktyce i Antarktydzie, oddając w spektakularny wizualnie sposób potęgę oceanu. Daje okazję posłuchania śpiewu niezwykłych istot, dzięki któremu komunikują się ze sobą na odległość tysięcy kilometrów. To także podróż z najlepszymi fotografami przyrody na świecie w coroczną wędrówkę podwodnych olbrzymów, pokazującą ich niezwykłe zdolności i bogate życie społeczne. To one są prawdziwymi strażnikami naszej planety i zapewniają jej równowagę. Oprócz zapierających dech w piersiach ujęć, wrażenie robi także oryginalna ścieżka dźwiękowa, w której wykorzystano muzykę między innymi Leonarda Cohena, Jóhanna Gunnara Jóhannssona, Sigur Rós czy Kronos Quartet.