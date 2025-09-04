"Zwariowany świat Malcolma": Aktor obiecuje zaskakujący reboot

Jako że zdjęcia do rebootu "Zwariowanego świata Malcolma
" już się zakończyły, dziennikarze tym chętniej dopytują serialowych aktorów o szczegóły nadchodzącej produkcji. W najnowszej rozmowie z główną gwiazdą projektu, Frankiem Munizem
, aktor zapowiedział, że wyczekiwana czteroodcinkowa kontynuacja przygód Malcolma może okazać się dla części fanów dość szokująca. "Ludzie będą zaskoczeni" – obiecał Muniz
.
Jaka będzie kontynuacja "Zwariowanego świata Malcolma?". Frankie Muniz odpowiada
Rozmowa w podcaście Lightweights z Frankiem Munizem
odbyła się pomiędzy kolejnymi wyścigami NASCAR. Po względnych komercyjnych sukcesach na początku lat 2000 Muniz
postanowił bowiem zrezygnować z aktorstwa na rzecz ścigania się po amerykańskich torach. W trakcie rozmowy tytułowy "Malcolm
" wyznał, że fani serialu powinni spodziewać się domknięcia historii snutej przez siedem kolejnych sezonów. Dodał jednak, że projekt owocował będzie w zaskakujące niespodzianki. Myślę, że ludzie będą zaskoczeni tym, gdzie teraz znajdują się bohaterowie i jak wygląda ich historia. Ale to tylko cztery odcinki. Trudno jest upchnąć 20 lat w czterech półgodzinnych odcinkach, prawda? Mimo to sądzę, że widzowie będą bardzo zadowoleni z tego, co wymyśliliśmy
– powiedział Muniz
.
Getty Images © Sean Gardner
Bezpośrednio po zakończeniu zdjęć do kontynuacji w maju tego roku, Muniz
z radością opowiadał dziennikarzom o osobistym znaczeniu tego projektu. Dla aktora nieobecnego w branży od 2018 roku powrót na plan "Malcolma
" – produkcji, która zbudowała go jako aktora – był ekstremalnie ważnym przeżyciem. To był najlepszy czas w całym moim życiu, bez przesady. Kręcenie tego rebootu sprawiło mi tak niesamowitą frajdę – o wiele większą, niż się spodziewałem [...] Wciąż nie mogę ochłonąć. To doświadczenie było niesamowite – jak powrót do szalonej rzeczywistości młodego Malcolma, tylko że z jeszcze większą dawką miłości i chaosu. Ponowne spotkanie z obsadą, poznanie nowych postaci, śmiech do łez i tworzenie kolejnych wspomnień na planie było jak sen, z którego nie chciałem się wybudzić. To minęło tak szybko. A chciałbym, żeby trwało wiecznie
– powiedział aktor.
Przypomnijmy, ze scenariusz nowego "Malcolma
" opracował Linwood Boomer
, czyli twórca emitowanego w latach 2000–2006 oryginału. Wszystkie cztery odcinki wyreżyseruje Ken Kwapis
, także związany z oryginałem. Akcja będzie się toczyć podczas 40 rocznicy ślubu Hala i Lois (Bryan Cranston
i Jane Kaczmarek
) – idealnej okazji do rodzinnego spotkania. Wśród gości nie zabraknie oczywiście dorosłego Malcolma i jego córki. Projekt zadebiutuje na platformie Disney+.