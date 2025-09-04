Patrick Gibson jako James Bond! Sprawdź 30 minut rozgrywki "007 First Light"

W środę fani Jamesa Bonda wreszcie mogli zapoznać się z grą "007 First Light". IO Interactive, studio znane z serii "Hitman", zaprezentowało sporo informacji na temat wyczekiwanego tytułu.
Kiedy zagramy w "007 First Light"? Kto jest nowym Jamesem Bondem?
W środę dowiedzieliśmy się, że na grę "007 First Light" musimy jeszcze chwilę poczekać. Jej premiera wyznaczona została dopiero na 27 marca 2026 roku.
Podstawowa wersja gry kosztować będzie 69,99 dolarów. W Polsce cena detaliczna to 229 złotych. Dla osób, które zakupią grę w przedsprzedaży, oferowany jest darmowy upgrade do wersji Deluxe, która obejmuje ekskluzywne stroje, broń i skórki.
W przygotowaniu jest również wersja kolekcjonerska pod nazwą Legacy Edition. Ale przeznaczona jest dla naprawdę zasobnych graczy, bo kosztować będzie 299,99 dolarów. Za tę cenę fani otrzymają:
"007 First Light" to opowieść o początkach szpiegowskiej kariery Jamesa Bonda. Dokonawszy bohaterskich czynów, James Bond, młody żołnierz lotnictwa morskiego, zostaje zwerbowany do reaktywowanego programu 00. Gdy misja powstrzymania zbuntowanego agenta kończy się tragedią, Bond łączy siły ze swoim niezbyt entuzjastycznym mentorem – Greenwayem. Wspólnie muszą powstrzymać spisek wymierzony w samo serce brytyjskiej korony.