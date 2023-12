Zachwycające filmy o pięknie przyrody! Top 10 filmów, które musicie zobaczyć

Wszyscy fani miniserialu przyrodniczego stacji BBC " Planet Earth " rozpoznają, że film z 2007 roku to w rzeczywistości skrócenie obszernego, niemal 10-godzinnego materiału do struktury pełnego metrażu. Obu projektom (i ich udanym kontynuacjom – " Planeta Ziemia II " i " Planeta Ziemia III ", a także sequelowi filmu, " Ziemia. Niezwykły dzień z życia planety ") przyświeca podobny cel: pokazać piękno natury w całej okazałości. Równie silne oddziaływanie obrazu, dźwięku i narracji formuje się w rodzaj ostrzeżenia przed widmem bezpowrotnego utracenia tego piękna. Widz śledzi naturę za pomocą ich przedstawicieli, których egzystencja jest warunkowana przez zmiany klimatu. Nawet jeśli " Earth " nie zadziała jako motywacja do działania przeciw kryzysowi klimatycznemu, dowodzi, że jest o co walczyć.