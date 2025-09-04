Oscary 2026: Jakie szanse ma dokument o ormiańskim kinie?

Do 27 powiększyła się lista tytułów, które już walczą o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Do rywalizacji dołączyła właśnie Armenia.
Dokument z Berlinale z szansą na Oscara?
Armenia wysyła do Los Angeles film zrealizowany w koprodukcji z Francją "Mes fantômes arméniens". To dokument, którego świata premiera miała miejsce na tegorocznym Berlinale.
Tamara Stepanyan opowiada w tym dokumencie swoją historię, historię swojego ojca, aktora w filmach sowieckich oraz historię ormiańskiego kina.
Armenia nie ma na razie szczęścia do Oscarów. Dwukrotnie zgłoszone filmy były dyskwalifikowane, a z pozostałych żaden nie wywalczył nominacji, choć podczas przedostatniej edycji było blisko. "Amerykanin" był bowiem na skróconej liście kandydatów do nominacji.
Zwiastun filmu "Mes fantômes arméniens"
OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy