Oscary 2026: Jakie szanse ma dokument o ormiańskim kinie?

Do 27 powiększyła się lista tytułów, które już walczą o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. Do rywalizacji dołączyła właśnie Armenia.

Dokument z Berlinale z szansą na Oscara?



Armenia wysyła do Los Angeles film zrealizowany w koprodukcji z Francją "Mes fantômes arméniens". To dokument, którego świata premiera miała miejsce na tegorocznym Berlinale.

Tamara Stepanyan opowiada w tym dokumencie swoją historię, historię swojego ojca, aktora w filmach sowieckich oraz historię ormiańskiego kina.

Armenia nie ma na razie szczęścia do Oscarów. Dwukrotnie zgłoszone filmy były dyskwalifikowane, a z pozostałych żaden nie wywalczył nominacji, choć podczas przedostatniej edycji było blisko. "Amerykanin" był bowiem na skróconej liście kandydatów do nominacji.

Zwiastun filmu "Mes fantômes arméniens"





OSCARY 2026: Lista kandydatów do nagrody w kategorii najlepszy film międzynarodowy



Armenia: "Mes fantômes arméniens"
Austria: "Paw zwyczajny"
Belgia: "Młode matki"
Bułgaria: "Stadoto"
Chile: "Tajemnicze spojrzenie flaminga"
Czechy: "Jeszcze nie jestem tym, kim bym chciała"
Dominikana: "Pepe"
Estonia: "Pikad paberid"
Filipiny: "Magalhães"
Irlandia: "Sanatorium"
Islandia: "Miłość, która zostaje"
Japonia: "Kokuhō"
Jordania: "Illi baqi minnak"
Kanada: "To, co zabijasz"
Korea Południowa: "Eojjeolsuga eobsda"
Łotwa: "Ogar Boga"
Niemcy: "In die Sonne schauen"
Norwegia: "Affeksjonsverdi"
Palestyna: "Palestine 36"
Papua Nowa Gwinea: "Papa Buka"
Szwajcaria: "Heldin"
Szwecja: "Orły Republiki"
Tajlandia: "Pee chai dai ka"
Tajwan: "Zuo pie zi nv hai"
Tunezja: "The Voice of Hind Rajab"
Turcja: "Hemme'nin öldüğü günlerden biri"
Ukraina: "2000 metrów do Andrijiwki"

Mes fantômes arméniens  (2025)

 Mes fantômes arméniens

