Newsy Filmy "Pszczelarz 2". Jason Statham znów będzie z nim walczył
Filmy

"Pszczelarz 2". Jason Statham znów będzie z nim walczył

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Jeremy+Irons+powr%C3%B3ci+w+filmie+%22Pszczelarz+2%22.+Gwiazd%C4%85+Jason+Statham-162766
&quot;Pszczelarz 2&quot;. Jason Statham znów będzie z nim walczył
Jason Statham nie będzie jedyną gwiazdą filmu akcji "Pszczelarz", który powróci w kontynuacji. Jak bowiem ujawnił portal Deadline, w obsadzie "The Beekeeper 2" pojawi się Jeremy Irons.

Jason Statham vs Jeremy Irons runda 2



Irons zagrał w "Pszczelarzu" Wallace'a Westwylda. To były szef CIA, który w pierwszym filmie pracował jako prywatny konsultant i szef ochrony Danforth Enterprises, koncernu należącego do rodziny prezydent USA.


Szczegóły dwójki nie są znane. Nie jest więc jasne, jak tym razem Wallace Westwyld będzie wplątany w działania tytułowego agenta. Wiemy za to, że za fabułę sequela odpowiada scenarzysta oryginału Kurt Wimmer.

Zmienił się za to reżyser. David Ayer, który stał za kamerą "Pszczelarza", nie powróci w tej funkcji. Jego miejsce zajął Timo Tjahjanto, czyli reżyser akcyjniaka "Nikt 2".

Bohaterem "Pszczelarza" jest niejaki Clay. W pierwszej części wiedzie on spokojne życie na prowincji doglądając pszczół i nie rzucając się w oczy. Jednak, gdy na skutek internetowego oszustwa jego przyjaciółka odbiera sobie życie, Clay nie ma wyboru. Rzuca wyzwanie potężnej organizacji przestępczej, której macki sięgają szczytów władzy. Clay w przeszłości posiadł zestaw unikalnych umiejętności, a litość nie leży w jego naturze, więc nie zatrzyma się póki nie dotrze na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Niestety jego powrót do gry zaniepokoi bardzo poważnych ludzi, którzy dobrze znają jego przeszłość i gotowi są zrobić wszystko, by raz na zawsze się go pozbyć.

Zdjęcia do "Pszczelarza 2" ruszą jesienią.

Zwiastun filmu "Pszczelarz"




Powiązane artykuły Jeremy Irons

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

"Father of Us": Christian Slater w nowym filmie hollywoodzkiego weterana

Filmy

Twórcy "Martwego zła" i "Zniknięć" będą uprawiać "Czarną magię"

Gry

Patrick Gibson jako James Bond!

WENECJA 2025: Wsłuchujemy się w "Głos Hind Rajab"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

GDYNIA 2025: Tak wyglądają tegoroczne POKAZY SPECJALNE

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Jakie szanse ma dokument o ormiańskim kinie?

2 komentarze
VOD Seriale

Ron Perlman trafi na "Przylądek strachu"

1 komentarz