"Pszczelarz 2". Jason Statham znów będzie z nim walczył

Jason Statham nie będzie jedyną gwiazdą filmu akcji "Pszczelarz", który powróci w kontynuacji. Jak bowiem ujawnił portal Deadline, w obsadzie "The Beekeeper 2" pojawi się Jeremy Irons.
Jason Statham vs Jeremy Irons runda 2 Irons
zagrał w "Pszczelarzu
" Wallace'a Westwylda
. To były szef CIA, który w pierwszym filmie pracował jako prywatny konsultant i szef ochrony Danforth Enterprises, koncernu należącego do rodziny prezydent USA.
Szczegóły dwójki nie są znane. Nie jest więc jasne, jak tym razem Wallace Westwyld będzie wplątany w działania tytułowego agenta. Wiemy za to, że za fabułę sequela odpowiada scenarzysta oryginału Kurt Wimmer
.
Zmienił się za to reżyser. David Ayer
, który stał za kamerą "Pszczelarza
", nie powróci w tej funkcji. Jego miejsce zajął Timo Tjahjanto
, czyli reżyser akcyjniaka "Nikt 2
".
Bohaterem "Pszczelarza
" jest niejaki Clay. W pierwszej części wiedzie on spokojne życie na prowincji doglądając pszczół i nie rzucając się w oczy. Jednak, gdy na skutek internetowego oszustwa jego przyjaciółka odbiera sobie życie, Clay nie ma wyboru. Rzuca wyzwanie potężnej organizacji przestępczej, której macki sięgają szczytów władzy. Clay w przeszłości posiadł zestaw unikalnych umiejętności, a litość nie leży w jego naturze, więc nie zatrzyma się póki nie dotrze na sam szczyt gangsterskiej piramidy. Niestety jego powrót do gry zaniepokoi bardzo poważnych ludzi, którzy dobrze znają jego przeszłość i gotowi są zrobić wszystko, by raz na zawsze się go pozbyć. Zdjęcia do "Pszczelarza 2" ruszą jesienią.
Zwiastun filmu "Pszczelarz"