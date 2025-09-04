Newsy Filmy Festiwale i nagrody GDYNIA 2025: Tak wyglądają tegoroczne POKAZY SPECJALNE
Festiwale i nagrody / Filmy

GDYNIA 2025: Tak wyglądają tegoroczne POKAZY SPECJALNE

Informacja nadesłana
https://www.filmweb.pl/news/GDYNIA+2025%3A+Tak+wygl%C4%85daj%C4%85%C2%A0tegoroczne+POKAZY+SPECJALNE-162772
GDYNIA 2025: Tak wyglądają tegoroczne POKAZY SPECJALNE
źródło: materialy promocyjne
Program sekcji Pokazy specjalne 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to aż sześć wyrazistych wydarzeń zorganizowanych z partnerami Festiwalu.

Pierwszym z nich będzie przygotowany we współpracy z FIPRESCI kinofilski pokaz dwóch pierwszych filmów Jerzego Skolimowskiego: "Rysopis" i "Walkower", poprzedzonych wprowadzeniem Michała Oleszczyka i Oli Salwy oraz seans najnowszego dzieła reżysera "Io", ze wstępem Oli Salwy. W trakcie festiwalu Jerzy Skolimowski otrzyma specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards, która upamiętnia 100-lecie tego najstarszego na świecie międzynarodowego stowarzyszenia krytyki filmowej.

Jubileusz FPFF to doskonała okazja, żeby podkreślić międzynarodowe relacje festiwalu i polskiego kina. Wybrzmią one również podczas wydarzenia zorganizowanego pod patronatem Europejskiej Akademii Filmowej, w ramach którego odbędzie się pokaz pierwszego zdobywcy nagrody Akademii (wtedy pod nazwą Felix) – "Krótkiego filmu o zabijaniu" Krzysztofa Kieślowskiego, również laureata Wielkiej Nagrody Festiwalu "Złote Lwy Gdańskie". W ramach wydarzeniach odbędzie się spotkanie z Mirosławem Baką i Sławomirem Idziakiem.

W tym roku mija dziesiąta rocznica śmierci Marcina Wrony – reżysera filmowego, telewizyjnego i teatralnego, scenarzysty, producenta, wykładowcy. Ze swoim studenckim filmem "Człowiek magnes" odwiedził dziesiątki festiwali na całym świecie, zdobywając wiele nagród i zachwycając nas swoją wyobraźnią oraz reżyserską brawurą. Szeroko dyskutowaliśmy kolejne pełne metraże Marcina Wrony – od "Mojej krwi", przez "Chrzest", po jego ostatnie dzieło – film "Demon". W każdym z nich stawiał swoich bohaterów w sytuacjach bez wyjścia, kazał im wybierać niemożliwe. Jako twórca był uważny, przenikliwy, intensywny i bezkompromisowy. Marcin Wrona zmarł tragicznie w 2015 roku podczas 40. FPFF w Gdyni. W dziesięć lat od tamtych wydarzeń przypomnimy dwa filmy reżysera – etiudę "Człowiek magnes" oraz "Demona". Pokazowi towarzyszyć będzie spotkanie-wspomnienie poświęcone Marcinowi Wronie, w którym wezmą udział twórcy i artyści, którzy z nim współpracowali: Paweł Maślona, Marcin Macuk i Katarzyna Warzecha.

Na 50. FPFF powróci Kino offowe w Gdyni za sprawą odnowionego cyfrowo filmu Jacka Borcucha "Kallafiorr". Zaprezentujemy debiut reżysera, tragikomedię z elementami kryminału, utrzymaną w estetyce lat siedemdziesiątych, obwołaną polską "post-tarantinowską dogmą". Uważa się, że "Kallafiorr" jest pierwszy polskim filmem niezależnym, który trafił do szerokiej dystrybucji i otworzył w polskiej kinematografii erę offowych filmów. Od tego momentu zagościły też one na FPFF. Po seansie spotkanie z reżyserem poprowadzi Korek Bojanowski.

Wraz z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym zapraszamy z kolei na Podwójne uderzenie. W tym roku w ramach "podwójnego seansu" spotkają się tu ze sobą dwa filmy gangsterskie: "Vabank" Juliusza Machulskiego i "Żądło" George’a Roya Hilla. Seanse poprzedzi prelekcja filmoznawcy dra Miłosza Stelmacha, w ramach wydarzenia odbędzie się także spotkanie z Juliuszem Machulskim.

We współpracy z Michałem Oleszczykiem i podcastem SpoilerMaster oraz Januszem Zaorskim zaprezentowane zostaną dwa filmy z nurtu chłopskiego, zrealizowane na podstawie prozy Edwarda Redlińskiego: "Konopielka" Witolda Leszczyńskiego i "Awans" Janusza Zaorskiego. Rok 2025 byłby rokiem 85. urodzin Edwarda Redlińskiego, wybitnego prozaika, który zmarł w czerwcu roku ubiegłego. Zainteresowania pisarza wyprzedzały dzisiejszą modę na historię ludową i zaowocowały dziełami reportażu i fikcji literackiej, w których odbiła się polska wiejskość XX-wieczna, liczne historie społecznych awansów, a także zmagania tradycji z nowoczesnością. Pokaz "Konopielki" poprzedzi wprowadzenie Michała Oleszczyka, natomiast po seansie "Awansu" odbędzie się rozmowa Michała Oleszczyka z reżyserem Januszem Zaorskim. Wydarzenie zostanie zarejestrowane jako odcinek podcastu SpoilerMaster.

Pokazy specjalne na 50. FPFF



100 lat FIPRESCI  
Pokaz filmów "Rysopis" i "Walkower", reżyseria: Jerzy Skolimowski
Wprowadzenie Michał Oleszczyk i Ola Salwa "Io" reżyseria: Jerzy Skolimowski. Wprowadzenie Ola Salwa

Europejska Akademia Filmowa – Pierwsza Nagroda 
"Krótki film o zabijaniu", reżyseria: Krzysztof Kieślowski. Wprowadzenie Ola Salwa, po filmie spotkanie z Mirosławem Baką i Sławomirem Idziakiem    

Marcin Wrona – 10 lat później
 Pokaz filmów "Człowiek magnes" i "Demon", reżyseria: Marcin Wrona. Po filmach spotkanie z Pawłem Maśloną, Marcinem Macukiem i Katarzyną Warzechą, prowadzi Anita Skwara

Kino offowe w Gdyni
 "Kallafiorr", reżyseria: Jacek Borcuch. Po filmie spotkanie z reżyserem, prowadzi Korek Bojanowski

FINA: Podwójne Uderzenie
" Vabank", reżyseria: Juliusz Machulski 
"Żądło", reżyseria: George Roy Hill
Po filmach spotkanie z Juliuszem Machulskim, prowadzi Miłosz Stelmach

Redliński x 2 
"Konopielka", reżyseria: Witold Leszczyński. Wprowadzenie Michała Oleszczyka 
"Awans", reżyseria: Janusz Zaorski. Po filmie spotkanie z Januszem Zaorskim, prowadzi Michał Oleszczyk. Partnerem jest SpoilerMaster. 

50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.

Powiązane artykuły false

Najnowsze Newsy

Filmy

"Father of Us": Christian Slater w nowym filmie hollywoodzkiego weterana

Filmy

Twórcy "Martwego zła" i "Zniknięć" będą uprawiać "Czarną magię"

Gry

Patrick Gibson jako James Bond!

WENECJA 2025: Wsłuchujemy się w "Głos Hind Rajab"

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2026: Jakie szanse ma dokument o ormiańskim kinie?

2 komentarze
VOD Seriale

Ron Perlman trafi na "Przylądek strachu"

1 komentarz
Seriale

"Zwariowany świat Malcolma": Aktor obiecuje zaskakujący reboot

1 komentarz