GDYNIA 2025: Tak wyglądają tegoroczne POKAZY SPECJALNE

Program sekcji Pokazy specjalne 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to aż sześć wyrazistych wydarzeń zorganizowanych z partnerami Festiwalu.
Pierwszym z nich będzie przygotowany we współpracy z FIPRESCI kinofilski pokaz dwóch pierwszych filmów Jerzego Skolimowskiego
: "Rysopis
" i "Walkower
", poprzedzonych wprowadzeniem Michała Oleszczyka
i Oli Salwy oraz seans najnowszego dzieła reżysera "Io
", ze wstępem Oli Salwy. W trakcie festiwalu Jerzy Skolimowski
otrzyma specjalną nagrodę FIPRESCI 100 Lifetime Achievement Awards, która upamiętnia 100-lecie tego najstarszego na świecie międzynarodowego stowarzyszenia krytyki filmowej.
Jubileusz FPFF to doskonała okazja, żeby podkreślić międzynarodowe relacje festiwalu i polskiego kina. Wybrzmią one również podczas wydarzenia zorganizowanego pod patronatem Europejskiej Akademii Filmowej, w ramach którego odbędzie się pokaz pierwszego zdobywcy nagrody Akademii (wtedy pod nazwą Felix) – "Krótkiego filmu o zabijaniu
" Krzysztofa Kieślowskiego
, również laureata Wielkiej Nagrody Festiwalu "Złote Lwy Gdańskie". W ramach wydarzeniach odbędzie się spotkanie z Mirosławem Baką
i Sławomirem Idziakiem
.
W tym roku mija dziesiąta rocznica śmierci Marcina Wrony
– reżysera filmowego, telewizyjnego i teatralnego, scenarzysty, producenta, wykładowcy. Ze swoim studenckim filmem "Człowiek magnes
" odwiedził dziesiątki festiwali na całym świecie, zdobywając wiele nagród i zachwycając nas swoją wyobraźnią oraz reżyserską brawurą. Szeroko dyskutowaliśmy kolejne pełne metraże Marcina Wrony
– od "Mojej krwi
", przez "Chrzest
", po jego ostatnie dzieło – film "Demon
". W każdym z nich stawiał swoich bohaterów w sytuacjach bez wyjścia, kazał im wybierać niemożliwe. Jako twórca był uważny, przenikliwy, intensywny i bezkompromisowy. Marcin Wrona
zmarł tragicznie w 2015 roku podczas 40. FPFF w Gdyni
. W dziesięć lat od tamtych wydarzeń przypomnimy dwa filmy reżysera – etiudę "Człowiek magnes
" oraz "Demona
". Pokazowi towarzyszyć będzie spotkanie-wspomnienie poświęcone Marcinowi Wronie
, w którym wezmą udział twórcy i artyści, którzy z nim współpracowali: Paweł Maślona
, Marcin Macuk
i Katarzyna Warzecha
.
Na 50. FPFF powróci Kino offowe w Gdyni za sprawą odnowionego cyfrowo filmu Jacka Borcucha
"Kallafiorr
". Zaprezentujemy debiut reżysera, tragikomedię z elementami kryminału, utrzymaną w estetyce lat siedemdziesiątych, obwołaną polską "post-tarantinowską dogmą". Uważa się, że "Kallafiorr
" jest pierwszy polskim filmem niezależnym, który trafił do szerokiej dystrybucji i otworzył w polskiej kinematografii erę offowych filmów. Od tego momentu zagościły też one na FPFF. Po seansie spotkanie z reżyserem poprowadzi Korek Bojanowski
.
Wraz z Filmoteką Narodową Instytutem Audiowizualnym zapraszamy z kolei na Podwójne uderzenie. W tym roku w ramach "podwójnego seansu" spotkają się tu ze sobą dwa filmy gangsterskie: "Vabank
" Juliusza Machulskiego
i "Żądło
" George’a Roya Hilla
. Seanse poprzedzi prelekcja filmoznawcy dra Miłosza Stelmacha
, w ramach wydarzenia odbędzie się także spotkanie z Juliuszem Machulskim
.
We współpracy z Michałem Oleszczykiem
i podcastem SpoilerMaster oraz Januszem Zaorskim
zaprezentowane zostaną dwa filmy z nurtu chłopskiego, zrealizowane na podstawie prozy Edwarda Redlińskiego
: "Konopielka
" Witolda Leszczyńskiego
i "Awans
" Janusza Zaorskiego
. Rok 2025 byłby rokiem 85. urodzin Edwarda Redlińskiego
, wybitnego prozaika, który zmarł w czerwcu roku ubiegłego. Zainteresowania pisarza wyprzedzały dzisiejszą modę na historię ludową i zaowocowały dziełami reportażu i fikcji literackiej, w których odbiła się polska wiejskość XX-wieczna, liczne historie społecznych awansów, a także zmagania tradycji z nowoczesnością. Pokaz "Konopielki
" poprzedzi wprowadzenie Michała Oleszczyka
, natomiast po seansie "Awansu
" odbędzie się rozmowa Michała Oleszczyka
z reżyserem Januszem Zaorskim
. Wydarzenie zostanie zarejestrowane jako odcinek podcastu SpoilerMaster.
50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w terminie 22–27 września 2025 roku w Gdyni. Producentem Festiwalu jest Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni.