"Planeta Ziemia III": Najbliższy odcinek już 18 lutego o godz. 11:00 w BBC EARTH

PLANETA ZIEMIA III W LICZBACH

TECHNOLOGIA WYKORZYSTANA W PRODUKCJI SERII

Po prawie dwóch dekadach od emisji oryginalnej serii " Planeta Ziemia " i po siedmiu latach od wyróżnionej nagrodami Emmy i BAFTA kontynuacji, powraca wyczekiwany program przyrodniczy wyprodukowany przez legendarny już oddział BBC Studios Natural History Unit. Tym razem jeszcze mocniej twórcy i twórczynie serii akcentują fakt, że w historii Ziemi osiągnęliśmy punkt krytyczny, a świat przyrody uległ większym przeobrażeniom na przestrzeni ostatnich kilku dekad niż kiedykolwiek wcześniej. Zmiany te są odczuwalne w każdym ekosystemie i dotykają niezliczonej liczby stworzeń, z którymi dzielimy planetę. Seria ukazuje rosnącą potrzebę ochrony i odbudowy przyrody. W ostatnim odcinku widzowie poznają inspirujące osoby będące twarzą zmiany i ratunku dla Ziemi. To ludzie z różnych zakątków świata, którzy z zaangażowaniem narażają swoje życie, aby chronić Planetę.– zapewnia Sir David Attenborough - Całkowita liczba dni zdjęciowych:- Całkowita liczba ekspedycji zdjęciowych:- Całkowita liczba sesji nagrywanych zdalnie:- Łączna liczba krajów, w których kręcono materiał:kraje na sześciu kontynentach- Ekipa: w produkcję zaangażowana była kadra zkrajów.- Najrzadsze sfilmowane zwierzę: ropucha atelopus halihelos, pojawia się w odcinku ósmym, na Ziemi pozostało nie więcej niżosobników tego gatunku- Ciekawostka: podczas kręcenia pierwszej serii " Planety Ziemi " ekipa filmowa zdobyła rozgłos montując kamerę w balonie na ogrzane powietrze, aby sfilmować drzewa z góry (co ostatecznie nie zakończyło się sukcesem). Od tego czasu technologia dronów zrewolucjonizowała filmowanie z powietrza, a małe, lekkie drony zostały wykorzystane do realizacji wielu ujęć w trzeciej, nie tak odległej serii przyrodniczej (niecałe 20 lat różnicy między pierwszą a trzecią częścią)Kręcona przez prawie pięć lat " Planeta Ziemia III " wykorzystuje pionierską technologię filmową, aby odsłonić przed nami największe cuda życia na Ziemi. Lekkie drony, superszybkie kamery i zdalnie sterowane głębinowe łodzie podwodne zabiorą widzów w spektakularne, nieznane dotąd krajobrazy, od najodleglejszych dżungli po najgłębsze oceany, od najciemniejszych jaskiń po najgorętsze z pustyń.Kolejny, trzeci już odcinek programu będzie można oglądaćKolejne odcinki emitowane będą co tydzień o tych samych porach.