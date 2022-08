"Pohamuj entuzjazm" powróci z 12. sezonem

Co wiemy o 12. sezonie "Pohamuj entuzjazm"?

To nie koniec przygód sitcomowej wersji Larry’ego Davida. HBO zamówiło 12. sezon serialu " Pohamuj entuzjazm " – jednego z najdłużej emitowanych programów w obecnej ramówce stacji.Ostatnie dotychczasowe odcinki serialu wyemitowano w październiku, listopadzie i grudniu 2021 roku. Cała seria została dobrze przyjęta przez krytyków i fanów, jednak do dzisiaj nie ogłoszono czy " Pohamuj entuzjazm " będzie kontynuowane w kolejnym sezonie., przekazała Amy Gravitt, wiceprezes HBO Programming., czytamy w oświadczeniu Davida Emisja " Pohamuj entuzjazm " rozpoczęła się w październiku 2000 roku. Pierwsze osiem sezonów powstało przez kolejne 11 lat, następnie przez sześć nie tworzono nowych odcinków. Produkcję dziewiątego sezonu wznowiono w 2017 roku, a dziesiąty zobaczyliśmy tuż przed rozpoczęciem pandemii, w styczniu, lutym i marcu 2020.W serialu Larry David gra fikcyjną wersję samego siebie: scenarzystę, producenta i aktora żyjącego w Los Angeles i cieszącego się urokami "połowicznej emerytury". Regularnymi członkami obsady są także m.in. Jeff Garlin Susie Essman . W 2002 roku serial otrzymał Złoty Glob dla najlepszej komedii lub musicalu. Przez lata był nominowany do aż 51 nagród Emmy