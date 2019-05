"Ralph Demolka w Internecie" na Blu-ray i DVD od 22 maja

Ralph (w polskiej wersji językowej dubbingowany przez fantastycznego w tej roli Olafa Lubaszenkę ) za dnia pracuje w swojej retro grze Felix Zaradzisz, a nocą opuszcza ją, by spędzać czas w salonie gier z Wandelopą von Cuks (w polskiej wersji językowej rewelacyjna Jolanta Fraszyńska ), genialną mistrzynią kierownicy, z którą zaprzyjaźnił się w filmie. Dla dobrodusznego wielkoluda takie życie jest po prostu idealne, ale pełna temperamentu, kochająca zmiany Wandelopa chciałaby czegoś więcej. Ralph próbuje urozmaicić jeden z wyścigów przyjaciółki i... doprowadza do demolki automatu, na którym zainstalowana jest jej gra Mistrz cukiernicy. Konkretnie – uszkodzona zostaje kierownica. Zdobycie nowej jest możliwe, ale bardzo kosztowne. Jedyny dostępny egzemplarz został właśnie wystawiony na aukcję na eBayu. Ralph i Wandelopa korzystają z szansy, jaką jest pojawienie się w salonie gier łącza internetowego i... ruszają infostradą do wielkiego świata!Wydanie Blu-ray zawiera pakiet arcyciekawych dodatków specjalnych. Wśród nich znalazł się m.in. materiał Demolka w Internecie prezentujący m.in. jak twórcy filmu zaprojektowali i wykreowali animowany świat Internetu, gdzie szukali inspiracji, skąd czerpali pomysły na stworzenie takich postaci jak Besserwisser czy Double Dan oraz jak projektowali scenę wyścigu w postapokaliptycznych dekoracjach.Kolejnym rarytasem jest pięć niewykorzystanych scen:Wielbiciele zwierzaków na pewno z przyjemnością obejrzą kompilację stworzoną na wzór internetowych filmików o kotkach, a fani muzyki mogą zapoznać się z materiałem na temat przygotowania muzyki do filmu Ralph Demolka w Internecie oraz dwoma teledyskami: "Zero" (Imagine Dragons) i "In This Place" (Julia Michaels).***Więcej informacji o premierach DVD i Blu-ray na profilach: