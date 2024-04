Zack Snyder wierzy, że będziecie oglądać. Ma pomysł na "Rebel Moon 3"

"Rebel Moon 3" powstanie? Kiedy wersje z kategorią R?

"Rebel Moon – część 2: Zadająca rany" to kontynuacja epickiej sagi o Korze i ocalałych żołnierzach gotowych na każde poświęcenie. Razem z dzielnymi mieszkańcami Veldt stają oni do walki w obronie niegdyś spokojnej wioski, a teraz domu dla tych, którzy w walce z Macierzą stracili niemal wszystko. W przededniu wielkiej bitwy każdy z wojowników musi zmierzyć się też z własną przeszłością i raz jeszcze przypomnieć sobie powody podjęcia walki. Kiedy opresyjne siły z całą mocą uderzają w rozpalającą się rebelię, wykuwają się przyjaźnie, powstają bohaterowie i rodzą się legendy. to kontynuacja epickiej sagi o Korze i ocalałych żołnierzach gotowych na każde poświęcenie. Razem z dzielnymi mieszkańcami Veldt stają oni do walki w obronie niegdyś spokojnej wioski, a teraz domu dla tych, którzy w walce z Macierzą stracili niemal wszystko. W przededniu wielkiej bitwy każdy z wojowników musi zmierzyć się też z własną przeszłością i raz jeszcze przypomnieć sobie powody podjęcia walki. Kiedy opresyjne siły z całą mocą uderzają w rozpalającą się rebelię, wykuwają się przyjaźnie, powstają bohaterowie i rodzą się legendy.

Zwiastun filmu "Rebel Moon - Część 2: Zadająca rany"

Przypomnijmy, żeto dwa widowiska, które powstały na bazie pomysłu Zacka Snydera dla Lucasfilm. Dekadę temu chciał on odświeżyć " Gwiezdne wojny " robiąc kosmiczną wersję " Siedmiu samurajów ". Lucasfilm nie dało się przekonać. Strata studia stała się zyskiem (?) platformy Netflix. Zack Snyder od początku nie krył się z tym, że dwuczęściowyma być zaledwie początkiem całego filmowego uniwersum. W wywiadzie dla magazynu "Forbes" nie tylko to potwierdził, ale ujawnił, że dobrze wie, w jakim kierunku chce poprowadzić dalej historię. Ma już pomysł na trzeci film i liczy, że zrobi ich co najmniej kilka w tym uniwersum.Czy jednak Netflix się na to zgodzi? Wyniki oglądalności pierwszej części nie były powalające, choć sam Zack Snyder twierdzi, że pierwszy "Rebel Moon" widziało więcej osób niż "Barbie" , jedną z najbardziej kasowych premier kinowych ubiegłego roku.Jeśli nawet Netflix zgodzi się kontynuować cykl, to nie wiadomo, kiedy będzie to mogło nastąpić. SamA tymczasem premieraw tym tygodniu nie jest końcem dylogii.. Teraz reżyser deklaruje, że trafią one na platformę Netflix najprawdopodobniej w sierpniu. Zapowiada, że obie części z wyższą kategorią zadebiutują jednocześnie.Gdy spokojnej kolonii na skraju galaktyki zagrażają potężne armie, największą nadzieją na przetrwanie mieszkańców staje się żyjąca wśród nich tajemnicza Kora ( Sofia Boutella ). Mając za zadanie znaleźć wyszkolonych wojowników, którzy zjednoczą się z nią w walce, Kora zbiera grupkę outsiderów, powstańców, wieśniaków i wojennych sierot z różnych światów, których łączy potrzeba odkupienia i zemsty. W bitwie o losy galaktyki powstaje nowa armia bohaterów.W obsadzie " Rebel Moon " znaleźli się m.in.: Sofia Boutella Michiel Huisman oraz Stuart Martin