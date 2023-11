Niespodzianka! "Remnant II" i "Remnant: From the Ashes" w Gamepassie

Microsoft wraz ze studiem Gunfire Games przygotowało niespodziankę – ich gry " Remnant: From the Ashes " oraz " Remnant II " są już dostępne na Xbox Game Pass i PC Game Pass. To dość niecodzienne wydarzenie, gdyż obie gry zostały udostępnione w nocy bez wcześniejszej zapowiedzi. Remnant II ", wydane w lipcu tego roku, szybko zyskało uznanie zarówno wśród graczy, jak i krytyków, sprzedając ponad milion egzemplarzy w pierwszym tygodniu na Xbox Series X|S, PlayStation 5 oraz PC. Gra ta wyprzedziła nawet " Diablo 4 " w rankingu najlepiej sprzedających się gier w lipcu w Stanach Zjednoczonych. Gra spotkała się również z ciepłym przyjęciem w naszej redakcji, więcej o tej produkcji możecie usłyszeć w odcinku "Checkpointu".Dodanie standardowej edycji " Remnant II " do oferty Game Pass nastąpiło po premierze pierwszego DLC, " The Awakened King ", które miało miejsce 14 listopada. Zaplanowano również wydanie dwóch dodatkowych DLC w 2024 roku.Graliście już w któregoś "Remnanta"? Czy może dacie im teraz szansę?