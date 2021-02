Marzec w PlayStation Plus - w co zagramy?

PlayStation opublikowało właśnie listę gier, w które bez dodatkowych opłat będą w marcu mogli zagrać subskrybenci usługi PlayStation Plus. Co wskoczy w miejsce dostępnych w lutym gier? Final Fantasy VII Remake " na PS4 i PS5* Maquette " na PS5 Farpoint " na PSVR (PS4 i PS5) Remnant: From the Ashes " na PS4 i PS5*Wersja " Final Fantasy VII Remake " z PlayStation Plus będzie grywalna na PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności, jednak nie będzie uprawniała do darmowego ulepszenia do wersji dedykowanej PlayStation 5. W tym celu należy grę kupić w pudełku lub cyfrowo na PlayStation Store.Gry będą dostępne do pobrania od 2 marca do 5 kwietnia. Do 5 kwietnia możecie również wciąż pobierać " Destruction AllStars " na PlayStation 5.