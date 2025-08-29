Newsy Seriale Multimedia Zwiastun serialu "Robin Hood". W obsadzie Sean Bean i Connie Nielsen
Zwiastun serialu "Robin Hood". W obsadzie Sean Bean i Connie Nielsen

W sieci zadebiutował pierwszy teaser 10-odcinkowego serialu "Robin Hood". Jego premierę w USA na platformie MGM+ zaplanowano na 2 listopada.

10-odcinkowy serial zapowiadany jest jako porywająca, romantyczna przygoda, a także nowoczesna wersja klasycznej opowieści, która łączy historyczną autentyczność i psychologiczną głębię oraz kładzie większy nacisk na relację między Robem a Marian. Showrunnerem "Robin Hooda" jest John Glenn ("Seal Team", "Eagle Eye"). Pilotowy odcinek wyreżyserował Jonathan English. W rolach głównych występują Jack Patten, Lauren McQueen, Connie Nielsen i Sean Bean


Akcja serialu ma się rozgrywać po normańskiej inwazji na Anglię. Będący synem saksońskiego leśniczego Rob oraz córka normańskiego lorda Marian zakochują się w sobie i wspólnie walczą o sprawiedliwość i wolność. Podczas gdy Rob staje się przywódcą grupy banitów, Marian przenika do środowiska władzy na dworze. Oboje próbują ukrócić królewską korupcję i przywrócić pokój w kraju. 

