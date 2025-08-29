Zwiastun serialu "Robin Hood". W obsadzie Sean Bean i Connie Nielsen

W sieci zadebiutował pierwszy teaser 10-odcinkowego serialu "Robin Hood". Jego premierę w USA na platformie MGM+ zaplanowano na 2 listopada.
"Robin Hood": teaserowy zwiastun
"Robin Hood": fabuła, obsada i twórcy
10-odcinkowy serial zapowiadany jest jako porywająca, romantyczna przygoda, a także nowoczesna wersja klasycznej opowieści, która łączy historyczną autentyczność i psychologiczną głębię oraz kładzie większy nacisk na relację między Robem a Marian. Showrunnerem "Robin Hooda
" jest John Glenn
("Seal Team
", "Eagle Eye
"). Pilotowy odcinek wyreżyserował Jonathan English
. W rolach głównych występują Jack Patten
, Lauren McQueen
, Connie Nielsen
i Sean Bean
.
Akcja serialu ma się rozgrywać po normańskiej inwazji na Anglię. Będący synem saksońskiego leśniczego Rob oraz córka normańskiego lorda Marian zakochują się w sobie i wspólnie walczą o sprawiedliwość i wolność. Podczas gdy Rob staje się przywódcą grupy banitów, Marian przenika do środowiska władzy na dworze. Oboje próbują ukrócić królewską korupcję i przywrócić pokój w kraju.