6 minut "Odysei" w kinach IMAX w grudniu. Co pokaże nam Christopher Nolan?

W kinach wraz z filmem "Avatar: Ogień i popiół" ma zadebiutować zwiastun "Odysei" Christophera Nolana. Było to do przewidzenia, zwiastun poprzedniego filmu Nolana, "Oppenheimera", był pokazywany razem z "Avatarem: Istotą wody". Ale wygląda na to, że w kinach IMAX w USA widzowie zobaczą więcej.
Co zobaczymy w prologu do "Odysei"
"Avatar: Ogień i popiół
" – wraz z pierwszym pełnym zwiastunem "Odysei
" – wejdzie do kin 17 grudnia. Wygląda na to, że niemal tydzień wcześniej, 12 grudnia, do kin trafi 6-minutowy prolog nowego filmu Christophera Nolana. Ma on być prezentowany przy okazji specjalnych pokazów "Grzeszników" i "Jednej bitwy po drugiej" w formacie IMAX 70 mm.
To zwyczajowa praktyka przy okazji premiery nowego filmu Nolana
. Podobne prologi pookazywano już w kinach IMAX w ramach promocji "Mrocznego Rycerza
", "Mroczny Rycerz powstaje
", "Dunkierki
" oraz "Tenetu
".
Mamy też opis
wspomnianego prologu, który będzie trwał dokładnie 5 minut 47 sekund
:
Materiał zaczyna się od pytania: "Czy słyszeliście historię o koniu?". Widzimy sylwetkę konia trojańskiego ciągniętego wzdłuż morskiego brzegu w stronę miasta. Potem następuje sekwencja akcji pokazująca zdobycie Troi przez żołnierzy pod wodzą Odyseusza: ma to być spektakularna, widowiskowa scena. Klip kończy się pojedynczym ujęciem ukazującym przerażającego Cyklopa.
Latem w kinach można było zobaczyć pierwszy teaser filmu, który nie trafił jednak do sieci w wersji oficjalnej.
Co wiemy o filmie "Odyseja"?
"The Odyssey
" będzie adaptacją tytułowego eposu autorstwa Homera. Utwór powstał w okolicach VIII wieku przed naszą erą. Opowiada historię rozgrywającą się po wojnie trojańskiej. Odyseusz był bohaterem konfliktu, ale po jego zakończeniu nie powrócił od razu do ojczyzny. Błąkając się wraz ze swoją załogą po świecie, przeżył wiele niesamowitych przygód i ścierał się z mitycznymi istotami. Tymczasem w Itace jego żona Penelopa musiała odpierać awanse 108 zalotników przekonanych o śmierci Odyseusza. Z kolei dorastający bez ojca młody Telemach za namową Ateny próbował odnaleźć tułającego się po świecie króla.
W obsadzie "The Odyssey
" znaleźli się m.in. Matt Damon
(Odyseusz), Tom Holland
(Telemach), Zendaya
, Anne Hathaway
(Penelopa), Robert Pattinson
, Lupita Nyong’o
(Klitajmestra), Jon Bernthal
, Elliot Page
, Mia Goth
, Benny Safdie
(Agamemnon), John Leguizamo
oraz Charlize Theron
(Kirke).
Premierę zaplanowano na 17 lipca 2026 roku
.
