Melania Trump chce podbić branżę filmową? Zakłada firmę produkcyjną

Deadline
źródło: Getty Images
autor: Heather Diehl
Pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump ogłosiła, że założyła firmę produkcyjną pod nazwą Muse Films. Informację ujawniono jeszcze przed premierą pełnometrażowego dokumentu, którego bohaterką będzie żona Donalda Trumpa.
  

Pierwsza dama USA będzie produkować filmy?



GettyImages-2247516704.jpg Getty Images © Anna Moneymaker


Melania Trump ogłosiła debiut swojej firmy produkcyjnej w serwisie X, publikując jej logo. Przedstawiam Muse Films, moją nową firmę produkcyjną, napisała.



Słowo "Muse" ("muza") było kodem na Melanię Trump, jakiego używali pracownicy tajnych służb, podczas pierwszej prezydentury Donalda Trumpa.

Dokument o Melanii Trump będzie zatytułowany po prostu "Melania". Za kamerą stanął Brett Ratner ("Godziny szczytu", "Czerwony smok", "Hercules"). Film wejdzie do amerykańskich kin 30 stycznia. Następnie zadebiutuje na platformie Prime Video.
    
"Melania" zabierze widzów za kulisy wydarzeń rozgrywających się w ciągu 20 dni poprzedzających zaprzysiężenie prezydenta. Wszystko z punktu widzenia nowej Pierwszej Damy. Wkroczymy do świata Melanii Trump, która nadzoruje plany inauguracji i lawiruje pośród zawiłości procesu przekazywania władzy w Białym Domu. A wszystko to w czasie ponownego wkraczania jej rodziny w światła reflektorów publicznego życia. Producenci filmu zapewniają, że ekipa miała dostęp tam, gdzie kamery normalnie mają zakaz wstępu i towarzyszyła Pierwszej Damie w czasie prywatnych rozmów.

