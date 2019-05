"Rozczarowani" wracają na Netflix 20 września

Zobaczcie plakat:





Umieracie z ciekawości, żeby poznać dalsze losy? Wasze wspomnienia z pierwszego sezonu są jakby za mgłą?Przypomnijmy: Elfo już nie ma. Dreamland opustoszało. Księżniczka Bean wyruszyła na misję. Co dalej? Dowiecie się już, kiedy Wasza ulubiona antybaśń powróci z drugą częścią na Netflix!to serial animowany dla dorosłych autorstwa Matta Groeninga . Widzowiezostaną porwani do upadającego średniowiecznego królestwa, w którym absurdalne przygody przeżywa młoda, niewylewająca za kołnierz księżniczka, jej zadziorny elfi towarzysz i osobisty demon. To niezwykłe trio napotyka na swojej drodze ogry, duszki, harpie, chochliki, trolle, wodne stworzenia i mnóstwo ludzkich półgłówków.