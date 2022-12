"S.T.A.L.K.E.R. 2" z nowym zwiastunem! Ukraiński developer zaskakuje

O "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl"

Po długiej ciszy wreszcie otrzymaliśmy dłuższy zapis rozgrywki z nadchodzącego " S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl " i można śmiało stwierdzić, że Strefa nigdy nie wyglądała tak pięknie!Na nowym trailerze możemy zobaczyć to co najważniejsze i na co fani najbardziej czekali – eksplorację świetnie odwzorowanej okolicy reaktora w Czarnobylu oraz walkę. Ten kilkuminutowy fragment zdecydowanie wyostrza apetyt na więcej i na końcu zdradza coś zaskakującego - produkcja dalej ma wyjść w 2023 roku! Biorąc pod uwagę, że przez trwającą wojnę na Ukrainie, studio musiało przenieść się do Pragi, to dotrzymanie obiecanego wcześniej terminu jest co najmniej imponujące."S.T.A.L.K.E.R. 2" to gra akcji z elementami RPG, która jest opracowywana przez ukraińskie studio GSC Game World. Jest to kontynuacja popularnej gry " S.T.A.L.K.E.R.: Cień Czarnobyla ", która została wydana w 2007 roku.Akcja gry rozgrywa się w rosyjskiej strefie nadzwyczajnej, która została utworzona wokół reaktora atomowego w Czarnobylu po katastrofie w 1986 roku. Gracze wcielają się w rolę S.T.A.L.K.E.R.a, czyli zawodowego poszukiwacza skarbów, który przemierza tajemnicze i niebezpieczne obszary, zwane "Zoną", w poszukiwaniu cennych przedmiotów i tajemnic.Gra zaoferuje otwarty świat z rozbudowaną ekonomią i mechanikami RPG, a także realistyczny system walki i efekty pogodowe. Gracze będą musieli walczyć z różnymi potworami i przeciwnikami, którzy są odporni na promieniowanie i inne skutki katastrofy, a także przetrwać w trudnych warunkach Zony. Gracze będą również mogli wybierać różne ścieżki rozgrywki i podejmować decyzje, które wpłyną na przebieg historii i losy innych postaci niezależnych.