Podejdź no do płota i zobacz teaser filmu "Sami swoi. Początek"

O filmie "Sami swoi. Początek"

Teaser filmu "Sami swoi. Początek"

To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu. Prequel kultowej trylogii reżyseruje Artur Żmijewski . W rolach Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula Adam Bobik W tej części historii dwóch rodzin cofamy się do dzieciństwa i młodości uwielbianych bohaterów – poznamy wydarzenia, które miały miejsce zanim przenieśli do nowej, powojennej Polski. To właśnie ten rozdział opowieści miał powstać jako pierwszy, jednak nie sprzyjały temu okoliczności polityczne lat. 60-ych. –– mówi Tomasz Kubski , producent filmu.Pawlak i Kargul - bohaterowie kultowej trylogii, przed trafieniem na Ziemie Odzyskane byli sąsiadami we wsi na Kresach na terenie obecnej Ukrainy. I już wtedy było to wybuchowe sąsiedztwo...Autorem scenariusza filmu(na podstawie książki), podobnie jak wszystkich innych części sagi, jest Andrzej Mularczyk . Tworząc go, inspirował się prawdziwymi wydarzeniami i historią własnej rodziny. Pierwowzorem postaci Kazimierza Pawlaka był jego stryj.– mówi Artur Żmijewski , który tym razem występuje w roli reżysera filmu.Oprócz Adama Bobika Karola Dziuby na ekranie pojawią się m.in. Paulina Gałązka