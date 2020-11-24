Box Office Świat: Broadway podbija kina. "Wicked: Na dobre" hitem

W kinach na świecie liczą się tylko amerykański musical i japońskie produkcje. W pierwszej dziesiątce zestawienia jest aż pięć filmów z Japonii, ale numer jeden to najnowszy hit z Ameryki - "Wicked: Na dobre".
Musical Jona M. Chu
bije musicalowe rekordy ustanowione w ubiegłym roku przez "Wicked
". Praktycznie wszędzie "Wicked: Na dobre"
sprzedaje się lepiej od części pierwszej. Najświeższe dane mówią o 61,1 mln dolarów
zarobionych w weekend. Od premiery w środę na konto wpadło 76 milionów dolarów. Wraz z Ameryką daje to 226 milionów dolarów. Nigdy wcześniej adaptacja broadwayowskiego musicalu nie miała takiego otwarcia.
Najlepiej "Wicked: Na dobre"
wypadło w Wielkiej Brytanii, gdzie 80% wszystkich sprzedanych biletów było właśnie na seanse musicalu. Przełożyło się to na 24,4 mln dolarów wpływów. Dalej są: Australia (8,6 mln dolarów), Niemcy (4,1 mln), Korea Południowa (3,8 mln) oraz Meksyk (3,7 mln).
Zwiastun filmu "Wicked: Na dobre"
Drugie miejsce przypadło filmowi "Iluzja 3"
, który wciąż świetnie radzi sobie w Chinach. W drugi weekend zebrał tam 7 milionów dolarów. W sumie w weekend film zgarnął 32,6 mln dolarów
. A to oznacza, że po 10 dniach na jego koncie jest już 109,4 mln dolarów. Wraz z wpływami z USA daje to kwotę 146,2 mln dolarów.
Podium kompletuje nowość z Chin - "Zmartwychwstanie"
. Zdobywca nagrody specjalnej jury na tegorocznym festiwalu w Cannes na otwarcie u siebie w ojczyźnie zgarnął doskonałe 16,4 mln dolarów
.
Z miejsca pierwszego przed tygodniem na czwarte spadła japońska animacja "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
. Zgodnie z oczekiwaniami, w Chinach film okazał się frontloaderem i w czasie drugiego weekendu zanotował poważny spadek wpływów (do 15,7 mln dolarów). Ponieważ jest to obecnie jedyny liczący się rynek dla tej produkcji, weekendowe wpływy wyniosły w sumie 15,9 mln dolarów
. A to oznacza, że z wynikiem 623,9 mln dolarów jest to już drugi najbardziej kasowy film tego roku poza granicami USA.
Z trzeciej pozycji na piątą spadł "Predator: Strefa zagrożenia"
. Tym razem film zdołał zarobić 7,2 mln dolarów
. Łącznie daje mu to 83,3 mln dolarów, a globalnie 159,6 mln.
Do Francji trafił w minionym tygodniu "Uciekinier"
. Nie zrobił jednak na tamtejszej widowni większego wrażenia. Po pięciu dniach ma tam na koncie zaledwie 2 miliony dolarów. A to oznacza, że w naszym zestawieniu "Uciekinier"
spadł z czwartej lokaty na szóstą z wynikiem 6,3 mln dolarów
w weekend. Po 10 dniach wyświetlania na świecie film ma na koncie 21,3 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 48,3 mln dolarów.
Nasze zestawienie zamyka "Jujutsu Kaisen Execution"
. Ta kompilacja drugiego sezonu "Jujutsu Kaisen
" z pierwszymi dwoma odcinkami sezonu trzeciego rozszerzyła swoją dystrybucję do 28 państw, dzięki czemu z wynikiem 5,9 mln dolarów
powróciła do naszego zestawienia po tygodniowej nieobecności. W sumie na koncie tytułu jest 17 milionów dolarów.
Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki
|#
|Tytuł
|wpływy bez Ameryki
|wpływy łączne
|premiera
|kraj
|1
|Ne Zha 2. W krainie potworów
|$2 170,4
|$2 197,7
|29.01
|Chiny
|2
|Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (+1)
|$623,9
|$757,9
|18.07
|Japonia
|3
|Lilo & Stitch (-1)
|$614,3
|$1 038,3
|21.05
|USA
|4
|Minecraft: Film
|$534,0
|$957,9
|2.04
|USA
|5
|Jurassic World: Odrodzenie
|$529,2
|$868,8
|2.07
|USA
|6
|Tang Ren Jie Tan an 1900
|$499,2
|$499,2
|29.01
|Chiny
|7
|F1: Film
|$441,9
|$631,4
|25.06
|USA
|8
|Nanjing Zhao Xiang Guan
|$419,1
|$419,1
|25.07
|Chiny
|9
|Mission: Impossible—The Final Reckoning
|$401,4
|$598,8
|21.05
|USA
|10
|Jak wytresować smoka
|$373,3
|$636,3
|6.06
|USA