Box Office Świat: Broadway podbija kina. "Wicked: Na dobre" hitem

W kinach na świecie liczą się tylko amerykański musical i japońskie produkcje. W pierwszej dziesiątce zestawienia jest aż pięć filmów z Japonii, ale numer jeden to najnowszy hit z Ameryki - "Wicked: Na dobre".

Musical Jona M. Chu bije musicalowe rekordy ustanowione w ubiegłym roku przez "Wicked". Praktycznie wszędzie "Wicked: Na dobre" sprzedaje się lepiej od części pierwszej. Najświeższe dane mówią o 61,1 mln dolarów zarobionych w weekend. Od premiery w środę na konto wpadło 76 milionów dolarów. Wraz z Ameryką daje to 226 milionów dolarów. Nigdy wcześniej adaptacja broadwayowskiego musicalu nie miała takiego otwarcia.

Najlepiej "Wicked: Na dobre" wypadło w Wielkiej Brytanii, gdzie 80% wszystkich sprzedanych biletów było właśnie na seanse musicalu. Przełożyło się to na 24,4 mln dolarów wpływów. Dalej są: Australia (8,6 mln dolarów), Niemcy (4,1 mln), Korea Południowa (3,8 mln) oraz Meksyk (3,7 mln).

Zwiastun filmu "Wicked: Na dobre"




Drugie miejsce przypadło filmowi "Iluzja 3", który wciąż świetnie radzi sobie w Chinach. W drugi weekend zebrał tam 7 milionów dolarów. W sumie w weekend film zgarnął 32,6 mln dolarów. A to oznacza, że po 10 dniach na jego koncie jest już 109,4 mln dolarów. Wraz z wpływami z USA daje to kwotę 146,2 mln dolarów.

Podium kompletuje nowość z Chin - "Zmartwychwstanie". Zdobywca nagrody specjalnej jury na tegorocznym festiwalu w Cannes na otwarcie u siebie w ojczyźnie zgarnął doskonałe 16,4 mln dolarów.

Z miejsca pierwszego przed tygodniem na czwarte spadła japońska animacja "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle". Zgodnie z oczekiwaniami, w Chinach film okazał się frontloaderem i w czasie drugiego weekendu zanotował poważny spadek wpływów (do 15,7 mln dolarów). Ponieważ jest to obecnie jedyny liczący się rynek dla tej produkcji, weekendowe wpływy wyniosły w sumie 15,9 mln dolarów. A to oznacza, że z wynikiem 623,9 mln dolarów jest to już drugi najbardziej kasowy film tego roku poza granicami USA.

Z trzeciej pozycji na piątą spadł "Predator: Strefa zagrożenia". Tym razem film zdołał zarobić 7,2 mln dolarów. Łącznie daje mu to 83,3 mln dolarów, a globalnie 159,6 mln.

Do Francji trafił w minionym tygodniu "Uciekinier". Nie zrobił jednak na tamtejszej widowni większego wrażenia. Po pięciu dniach ma tam na koncie zaledwie 2 miliony dolarów. A to oznacza, że w naszym zestawieniu "Uciekinier" spadł z czwartej lokaty na szóstą z wynikiem 6,3 mln dolarów w weekend. Po 10 dniach wyświetlania na świecie film ma na koncie 21,3 mln dolarów. Wraz z Ameryką daje to 48,3 mln dolarów.

Nasze zestawienie zamyka "Jujutsu Kaisen Execution". Ta kompilacja drugiego sezonu "Jujutsu Kaisen" z pierwszymi dwoma odcinkami sezonu trzeciego rozszerzyła swoją dystrybucję do 28 państw, dzięki czemu z wynikiem 5,9 mln dolarów powróciła do naszego zestawienia po tygodniowej nieobecności. W sumie na koncie tytułu jest 17 milionów dolarów.

Najbardziej kasowe premiery 2025 roku bez Ameryki



#Tytułwpływy bez Ameryki
wpływy łączne
premiera
kraj
1
Ne Zha 2. W krainie potworów
$2 170,4$2 197,729.01
Chiny
2Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle (+1)$623,9$757,918.07Japonia
3Lilo & Stitch (-1)$614,3$1 038,321.05USA
4Minecraft: Film $534,0$957,92.04USA
5Jurassic World: Odrodzenie $529,2$868,82.07USA
6Tang Ren Jie Tan an 1900$499,2$499,229.01
Chiny
7F1: Film $441,9$631,425.06USA
8Nanjing Zhao Xiang Guan $419,1$419,125.07Chiny
9Mission: Impossible—The Final Reckoning $401,4$598,821.05USA
10Jak wytresować smoka$373,3$636,36.06USA

