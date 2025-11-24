Newsy Filmy Multimedia "Dziki" – zwiastun polskiego widowiska, które zobaczycie w IMAX
Filmy / Multimedia

"Dziki" – zwiastun polskiego widowiska, które zobaczycie w IMAX

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Dziki-164057
&quot;Dziki&quot; – zwiastun polskiego widowiska, które zobaczycie w IMAX
źródło: Materiały prasowe
Po opublikowanym we wrześniu teaserze przyszedł w końcu czas na pełny zwiastun filmu "Dziki" – widowiska osadzonego w XVII-wiecznych Karpatach. Produkcja w reżyserii Macieja Kawulskiego – twórcy "Akademii Pana Kleksa" i "Jak zostałem gangsterem – będzie pierwszym polskim filmem stworzonym z myślą o projekcjach w salach IMAX. Projekt trafi do kin 1 stycznia 2026 roku.

"Dziki" – pełny zwiastun filmu





"Dziki" – co wiemy?



Historia "Dzikiego" przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy. 

1294017_1.13.jpeg


Odtwórcą tytułowej roli w filmie jest Tomasz Włosok ("Kulej", "Jak pokochałam gangstera")

Budowanie niemej roli jest wyzwaniem. Z jednej strony głos i słowa pomagają w tworzeniu charakteru postaci, więc ich brak może być pewnym ograniczeniem. Z drugiej – otwiera to przestrzeń do intensywniejszej pracy ciałem, gestem i mimiką, a także zmusza do większej kreatywności w przekazywaniu emocji – przyznaje aktor.

Obok Tomasza Włosoka w filmie wystąpią między innymi: Leszek Lichota ("Znachor"), Agata Buzek ("Niewinne"), Zofia Jastrzębska ("Kolory zła: Czerwień") oraz debiutująca na wielkim ekranie Angelika Włoch.

Powiązane artykuły Dziki

Dziki  (2026)

 Dziki

Najnowsze Newsy

Filmy Box office

Box Office Świat: Broadway podbija kina. "Wicked: Na dobre" hitem

6 komentarzy
Inne Filmy

Donald Glover zmagał się z problemami zdrowotnymi. Opowiedział o szczegółach

1 komentarz
Festiwale i nagrody Filmy

Wystartował Ale Kino! Festival

Filmy

Billie Eilish + James Cameron = film koncertowy w 3D. Jest data premiery

3 komentarze
Festiwale i nagrody Filmy

Zapraszamy do Krakowa na 26. Festiwal Filmu Niemego

Filmy Wideo

Gwiazdy "Eternity. Wybieram Ciebie" i słynne miłosne trójkąty

Inne Filmy

Udo Kier, aktor znany z filmów Larsa von Triera, nie żyje. Miał 81 lat

21 komentarzy