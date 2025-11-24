"Dziki" – zwiastun polskiego widowiska, które zobaczycie w IMAX

Po opublikowanym we wrześniu teaserze przyszedł w końcu czas na pełny zwiastun filmu "Dziki" – widowiska osadzonego w XVII-wiecznych Karpatach. Produkcja w reżyserii Macieja Kawulskiego – twórcy "Akademii Pana Kleksa" i "Jak zostałem gangsterem – będzie pierwszym polskim filmem stworzonym z myślą o projekcjach w salach IMAX. Projekt trafi do kin 1 stycznia 2026 roku.
"Dziki" – pełny zwiastun filmu
"Dziki" – co wiemy?
Historia "Dzikiego
" przenosi widzów w świat, gdzie mit splata się z historią – w tajemnicze, majestatyczne Karpaty XVII wieku. W centrum opowieści stoi półdziki, niemy wojownik – wychowany zarówno przez zwierzęta, jak i ludzi gór. Jego los splata się z brutalną misją cesarskiego inkwizytora, który pod pretekstem odzyskania skradzionych papieskich insygniów rozpętuje krwawą zemstę. Na tle monumentalnych gór rodzi się pojedynek dwóch światów – natury i cywilizacji, wolności i fanatyzmu, instynktu i władzy.
Odtwórcą tytułowej roli w filmie jest Tomasz Włosok
("Kulej
", "Jak pokochałam gangstera
") Budowanie niemej roli jest wyzwaniem. Z jednej strony głos i słowa pomagają w tworzeniu charakteru postaci, więc ich brak może być pewnym ograniczeniem. Z drugiej – otwiera to przestrzeń do intensywniejszej pracy ciałem, gestem i mimiką, a także zmusza do większej kreatywności w przekazywaniu emocji
– przyznaje aktor.
Obok Tomasza Włosoka
w filmie wystąpią między innymi: Leszek Lichota
("Znachor
"), Agata Buzek
("Niewinne
"), Zofia Jastrzębska
("Kolory zła: Czerwień
") oraz debiutująca na wielkim ekranie Angelika Włoch
.