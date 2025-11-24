Newsy Filmy Box office Box Office Polska: Ilu widzów zobaczyło już "Dom dobry"? Wojciech Smarzowski nakręcił hit
Box Office Polska: Ilu widzów zobaczyło już "Dom dobry"? Wojciech Smarzowski nakręcił hit

Box Office Polska: Ilu widzów zobaczyło już &quot;Dom dobry&quot;? Wojciech Smarzowski nakręcił hit
źródło: materialy promocyjne
Choć "Dom dobry" zadebiutował na ekranach kin przed trzema tygodniami, wciąż budzi ogromne zainteresowanie widzów. Studio Warner Bros. właśnie pochwaliło się zaktualizowanymi wynikami box office'u.

"Dom dobry" wciąż numerem 1 w polskim box offisie!


"Dom dobry" wciąż króluje w polskich kinach. Według danych nadesłanych przez dystrybutora film Wojciecha Smarzowskiego, który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Gdyni, a do szerokiej dystrybucji trafił 7 listopada, do tej pory przyciągnął przed ekrany 1 797 547 widzów. Daje mu to status największego polskiego hitu tego roku i drugiego najbardziej popularnego filmu w dorobku reżysera (pierwsze miejsce wciąż należy do "Kleru" z 2018 roku).

Wojciech Smarzowski na uroczystej premierze "Domu dobrego". Fot EastNews / Paweł Wodzyński

"Dom dobry" bije rekordy od dnia premiery. Przypomnijmy: w pierwszy weekend zgromadził w kinach 310 678 widzów, a w drugi aż 479 887, co oznacza imponujący wzrost frekwencji. Co ciekawe, choć w trzeci weekend film zaliczył spadek w stosunku do poprzedniego, przyciągnął większą publiczność niż w weekend premiery, bo aż 318,7 tys. osób.

Najważniejsze filmy Wojciecha Smarzowskiego


Wojciech Smarzowski to polski reżyser i scenarzysta. W jego filmografii znajdziemy takie tytuły jak "Wesele", "Dom zły", "Róża", "Pod Mocnym Aniołem", "Wołyń", "Kler" czy "Wesele".

Zobacz zwiastun "Domu dobrego"


"Dom dobry" to historia Gośki (Agata Turkot), która wiąże się ze starszym od siebie, szanowanym Grześkiem (Tomasz Schuchardt). Wkrótce mężczyzna pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Przypominamy zwiastun:


Dom dobry  (2025)

 Dom dobry

