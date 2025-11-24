Newsy Filmy Scarlett Johansson w "Egzorcyście" Mike'a Flanagana. Zmierzy się z Pazuzu?
Scarlett Johansson w "Egzorcyście" Mike'a Flanagana. Zmierzy się z Pazuzu?

Mike Flanagan pracuje nad nowym filmem z uniwersum "Egzorcysty" (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Właśnie dowiedzieliśmy się, że produkcja, która powstaje dla studiów Blumhouse i Atomic Monster, znalazła swoją gwiazdę. 

Scarlett Johansson w nowym "Egzorcyście"


Jak podaje Deadline, do obsady nowego "Egzorcysty" dołączyła Scarlett Johansson. Na tym etapie szczegóły projektu oraz rola, jaka przypadła aktorce, są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że film nie będzie kontynuacją "Wyznawcy" Davida Gordona Green'a. W oświadczeniu Flanagana czytamy:

Scarlett to genialna aktorka, której porywające występy zawsze wydają się trafne i realistyczne – czy to w filmach gatunkowych, czy w blockbusterach. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że dołączyła do naszego "Egzorcysty".

GettyImages-2219082624.jpg Getty Images © Ben Montgomery
Mike Flanagan na premierze "Życia Chucka"

Ostatnie projekty Scarlett Johansson


W ostatnich latach Scarlett Johansson dodała do swojej filmografii takie tytuły jak "Czarna Wdowa", "Asteroid City" i "Fenicki układ", "Zabierz mnie na Księżyc" czy "Jurassic World: Odrodzenie". Zadebiutowała też jako reżyserka – premiera jej dramatu "Eleanor Wspaniała" z June Squibb w tytułowej roli odbyła się podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Już w grudniu film trafi na ekrany polskich kin. 

Zobacz zwiastun filmu "Egzorcysta: Wyznawca"


"Egzorcysta: Wyznawca", czyli requel legendarnego filmu Williama Friedkina, trafił na ekrany w 2023 roku. Zdobył pięć nominacji do Złotych Malin, a ze względu na rozczarowujące wyniki finansowe David Gordon Green, który wzorem "Halloween" miał zrealizować trzy części, został odsunięty od projektu. Przypominamy zwiastun: 


