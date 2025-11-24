Scarlett Johansson w "Egzorcyście" Mike'a Flanagana. Zmierzy się z Pazuzu?

Mike Flanagan pracuje nad nowym filmem z uniwersum "Egzorcysty" (więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ). Właśnie dowiedzieliśmy się, że produkcja, która powstaje dla studiów Blumhouse i Atomic Monster, znalazła swoją gwiazdę.
Scarlett Johansson w nowym "Egzorcyście"
Jak podaje Deadline, do obsady nowego "Egzorcysty" dołączyła Scarlett Johansson
. Na tym etapie szczegóły projektu oraz rola, jaka przypadła aktorce, są trzymane w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że film nie będzie kontynuacją "Wyznawcy
" Davida Gordona Green'a
. W oświadczeniu Flanagana
czytamy: Scarlett to genialna aktorka, której porywające występy zawsze wydają się trafne i realistyczne – czy to w filmach gatunkowych, czy w blockbusterach. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że dołączyła do naszego "Egzorcysty".
Ostatnie projekty Scarlett Johansson
W ostatnich latach Scarlett Johansson
dodała do swojej filmografii takie tytuły jak "Czarna Wdowa
", "Asteroid City
" i "Fenicki układ
", "Zabierz mnie na Księżyc
" czy "Jurassic World: Odrodzenie
". Zadebiutowała też jako reżyserka – premiera jej dramatu "Eleanor Wspaniała
" z June Squibb
w tytułowej roli odbyła się podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Już w grudniu film trafi na ekrany polskich kin.
"Egzorcysta: Wyznawca
", czyli requel legendarnego filmu Williama Friedkina
, trafił na ekrany w 2023 roku. Zdobył pięć nominacji do Złotych Malin, a ze względu na rozczarowujące wyniki finansowe David Gordon Green
, który wzorem "Halloween
" miał zrealizować trzy części, został odsunięty od projektu. Przypominamy zwiastun: